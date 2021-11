Encontros Universitários da UFC serão em formato remoto e terão programação gratuita; confira

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realizará entre estas quarta-feira (1º) e sexta (3) a edição 2021 dos Encontros Universitários, que oferecem palestras, oficinas e webinários gratuitos e abertos ao público. O evento será realizado novamente em formato remoto.

Entre os destaques da programação estão as plenárias sobre alguns dos temas mais relevantes hoje em dia. "Pandemia de Covid-19: situação atual" é o assunto da primeira delas, no dia 1º de dezembro, às 10h, com o Prof. Eurico de Arruda Neto, docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FMRP-USP).

"A inteligência artificial no nosso dia a dia" é tema da plenária do dia 2, também às 10h, com o Prof. Virgílio Almeida, do Centro de Inovação em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

No dia 3 haverá duas plenárias: a primeira, às 10h, será com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, sobre "Retomada econômica do Ceará e do Brasil frente à pandemia: desafios e oportunidades".

Já a última, às 14h, será sobre "Mudanças climáticas e impactos ambientais", com o Prof. Edmo Dias Campos, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.

Atividades

As atividades ofertadas pelos campi de Fortaleza podem ser vistas no livro de programação. Já as atividades dos campi do interior do Estado devem ser conferidas no site dos Encontros Universitários de cada unidade acadêmica (Crateús, Quixadá, Sobral e Russas).

O mais novo campus da UFC, em Itapajé, inaugurado no último mês de agosto, não ofertará programação própria em 2021, mas a comunidade acadêmica da unidade poderá se engajar nas atividades de todos os eventos.

Mais informações

A coordenação dos Encontros deste ano está a cargo da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), mas a programação é colaborativa, promovida por diferentes unidades da UFC.

No Portal da UFC há como acessar a plataforma geral dos Encontros Universitários 2021; o livro de programação da edição 2021; o programa detalhado nos campi da UFC de Crateús, Quixadá, Russas e Sobral, e orientações de como participar das atividades nos canais e plataformas virtuais.

