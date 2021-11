Fortaleza terá novo e moderno hospital com doação à UFC de terreno e instalações do equipamento

O complexo de saúde da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Polo Médico de Porangabussu, em Fortaleza, ganhará uma nova unidade hospitalar. O Instituto de Ciências Médicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ICM) decidiu doar as instalações de um edifício e o terreno que a construção ocupa à instituição.

Inicialmente, o prédio foi planejado para abrigar um hospital com capacidade de operar como um dos mais avançados centros médicos do país, servindo, inclusive, para a formação de alunos da Faculdade de Medicina.

A UFC já tinha o direito de ocupar parte do imóvel, devido a um convênio, mas com a doação, o domínio será integral, tanto do equipamento de saúde quanto do terreno em que ocupa, até então propriedade do ICM

Tanto os projetos arquitetônicos, quanto os de engenharia do local, que compreendem a construção de dez pavimentos, também foram doados à universidade.

Conforme o instituto, os recursos para a construção da unidade de saúde foram provenientes da iniciativa privada e da destinação de emendas parlamentares.

O futuro hospital será hospedado no complexo que reúne a Faculdade de Medicina da UFC, o Hospital Universitário Walter Cantídio, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, o Instituto do Câncer do Ceará (ICC), o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), localizados na área em que se projeta a instalação do Distrito de Inovação Tecnológica e do Bairro Inteligente de Porangabussu.

O ICM é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo de implementar, no Ceará, um Centro de Referência Nacional em Pesquisa, Ensino, Assistência de alta qualidade e Produção de Tecnologia.

Presidido pelo ex-secretário Estadual da Saúde, Carlos Roberto Martins Sobrinho, o Dr. Cabeto, o instituto dedicada ao desenvolvimento das ciências médicas no Estado, com programas próprios ou através de colaboração com os setores público e privado.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza