Confira retrospectiva e balanço de imunizados em seis meses de vacinação contra a Covid-19 no Ceará

As palavras da primeira cearense vacinada contra a Covid-19 no Estado completam seis meses neste domingo (18). Era uma noite de segunda quando a técnica de enfermagem Maria Silvana Reis, 51, recebeu a Coronavac, após meses trabalhando na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Leonardo da Vinci, referência estadual no tratamento da doença.

Maria Silvana Reis Técnica de enfermagem Não senti nada, nenhuma dor. Não tenham medo de tomar a vacina.

Desde aquela data, mais de 5 milhões de doses foram aplicadas, segundo o vacinômetro estadual; 3,6 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose (D1) e, 1,4 milhão estão com o esquema vacinal completo, seja com a segunda dose (D2) ou com a dose única (DU) - novidade prestes a completar um mês.

Destaques da campanha

Esta é uma das campanhas de vacinação mais complexas da história do Brasil. Público-alvo amplo, necessidade de duas doses para a maioria, escalonamento por grupos prioritários, necessidade de agendamento individual…

Independentemente das circunstâncias, um consenso entre especialistas em saúde pública é que o fornecimento de doses em quantidade suficiente e em tempo hábil poderiam minimizar os impactos da pandemia.

Porém, na prática, há escassez de imunizantes e irregularidades na distribuição, que arrastam o processo há meses. Em 2010, por exemplo, grande parte da população cearense foi imunizada contra a gripe A em pouco mais de três meses.

Balanço das chegadas de doses

Desde maio, a imunização deu uma guinada com a chegada de um maior volume de vacinas.

O Governo Federal é responsável pela compra e distribuição das vacinas, além de definir os grupos vacináveis a cada etapa. Os Governos Estaduais armazenam e organizam a logística de distribuição local. Já a aplicação direta cabe aos Municípios.

Para o secretário estadual da Saúde, Dr. Cabeto, a abertura para a população geral permitiu uma aceleração do ritmo de vacinação.

Isso foi uma medida fundamental que o Ceará tomou diferente de outras regiões. A partir do momento em que você simplifica a seleção de pessoas que vão ser vacinadas, fica mais fácil.

O Ministério da Saúde estima que há 6,77 milhões de pessoas no Ceará aptas a tomar a vacina contra a Covid-19, O número considera apenas a população acima de 18 anos porque, embora a vacinação para pessoas de 12 a 17 anos esteja liberada com a Pfizer, ainda não há previsão para o início.

Cobertura vacinal da população

Abaixo, saiba como está a cobertura da população cearense considerando a população autorizada a receber a vacina:

Porém, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) considera que a proteção coletiva é capaz de ter um papel significativo no controle da pandemia quando mais de 70% da população, incluindo crianças e adolescentes, estiver imunizada.

Levando em conta essa projeção, e não apenas a das pessoas acima de 18 anos, o Ceará tem cobertura de 39% com a D1 e 15,2% com D2 e DU.

Thereza Magalhães, epidemiologista, pesquisadora e professora da Universidade Estadual do Ceará (Uece), considera o Ceará um dos estados que melhor combateu a pandemia no País, com medidas regionalizadas. Porém, no quesito vacinação, lembra que ele ainda é subordinado ao Governo Federal.

“Esta aquisição se dá via Programa Nacional de Imunização, que é federal. Penso que o Estado poderia ter trabalhado desde o início em parceria com as unidades de atenção primária e também com as universidades para acelerar a vacinação, mas a verdade é que não havia vacina suficiente para isso”, explica.

Até o momento, apenas Guaramiranga vacinou 100% da população adulta. As outras 183 cidades cearenses estão em diferentes etapas da vacinação geral.

Saiba como está o percentual de aplicações em cada município: