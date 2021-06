Confira lista de mutirões de cadastro gratuito da vacina contra Covid-19 no Ceará

Com a inclusão do público geral e de adolescentes entre 12 a 17 anos para cadastro da vacina contra Covid-19 no Ceará, associações, coletivos e projetos têm organizado mutirões de auxílio para as pessoas com dificuldade de acesso ao site Saúde Digital. As iniciativas buscam contemplar principalmente o público sem internet ou alfabetismo digital.

Além das ações organizadas pela sociedade civil, a Prefeitura de Fortaleza também oferece o serviço em 30 pontos de cadastro gratuito. A ação ocorre nos 27 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), nos Cucas do Jangurussu e José Walter e no Centro Cultural Canindezinho.

Confira quais projetos organizados pela população ofertam o serviço gratuitamente e veja qual está localizado mais próximo da sua casa.

Mutirão em Fortaleza

Jangurussu: Conjunto Santa Filomena

Legenda: Apesar da iniciativa estar localizada no bairro Jangurussu, também já foram realizados cadastros com moradores de outros bairros, como Conjunto Palmeiras e Santa Maria Foto: Leo Silva

O Coletivo Olhando pra Frente iniciou o mutirão de cadastro da vacina contra Covid-19 desde o lançamento do Saúde Digital, em janeiro deste ano. A ação conta com 15 voluntários que realizam o serviço em espaços abertos do Conjunto Santa Filomena, no bairro Jangurussu, e também dentro da instituição.

“A gente coloca as cadeiras, as mesas, e álcool em gel à disposição. As pessoas sentam e a gente realiza o cadastro delas”, detalha o fundador e presidente do coletivo, Jardel Silvestre. Até o momento, mais de 100 cadastros já foram realizados com moradores do local e de outros bairros, como Conjunto Palmeiras e Santa Maria.

Instituição: Coletivo Olhando pra Frente

Endereço: Rua Missionário Oliveira, na altura do número 1140 e na Rua B, número 29.

Bairro: Conjunto Santa Filomena, no bairro Jangurussu.

Página no instagram: @olhando_pra_frente

Sabiaguaba

A Biblioteca Comunitária Sabiá, no bairro Sabiaguaba, efetua o cadastro de moradores da região desde a abertura do site Saúde Digital. O serviço tem sido realizado desde os primeiros agendamentos para receber a vacina contra Covid-19, ainda do público idoso, já realizavam o serviço.

Apesar de terem mantido o serviço para quem buscava a biblioteca ou o coletivo, os voluntários do grupo irão retomar o mutirão a partir da próxima segunda-feira (21). Conforme a organizadora da biblioteca, Gleiciany Queiroz, o objetivo é contemplar o público entre 12 a 17 anos.

Instituição: Biblioteca Comunitária Sabiá

Endereço: Rua São José, 90

Bairro: Sabiaguaba

Telefone para contato: 85 987548050

Mais informações: @coletivosabia e @bibliotecacomunitária.sabia

Vila Velha

Organizado de forma individual, o comerciante Ygor de Castro realiza o cadastro de vacinação da Covid-19 em seu local de trabalho. O atendimento ocorre nos horários de menor fluxo de clientes de forma gratuita, sendo necessário somente buscar a Mercearia Zé Campos, localizada no bairro Vila Velha.

Instituição: Mercearia Zé Campos

Endereço: Rua Reriutaba, 1599, esquina com a Rua Antônio Arruda.

Bairro: Vila Velha

Jardim Iracema

Legenda: Antes da pandemia, a Biblioteca Comunitária Mundo Jovem realizava ações de leituras coletivas com crianças e jovens do bairro Jardim Iracema Foto: Arquivo pessoal

A Biblioteca Comunitária Mundo Jovem foi criada pelo coletivo Resistência Jovem, em 2016, como forma de contemplar o público adolescente. Após o pedido de uma das leitoras, a integrante do projeto, Kaciane Silva, decidiu organizar o serviço de cadastro da vacinação contra Covid-19 três vezes na semana desde a segunda-feira (7). As informações são compartilhadas por meio do Instagram e do contato.

Instituição: Biblioteca Comunitária Mundo Jovem

Endereço: Rua Alberto Ferreira, 564A

Bairro: Jardim Iracema

Telefone para contato: (85) 994379704

Mais informações: @bibmundojovem

Cadastra Eu Vacina

Legenda: O projeto também realiza os cadastros de forma remota através da página do Instagram e do número de WhatsApp Foto: Cadastra Eu Vacina

Com cerca de 25 voluntários, o projeto Cadastra Eu Vacina foi criado por estudantes de comunicação social da Universidade Federal do Ceará (UFC) no começo de junho. O grupo atua tanto nas redes sociais, como em ações nos bairros, explica o estudante de jornalismo Rogério Bié.

As equipes já realizaram mutirões na Praça do Ferreira, no bairro Serviluz, no Estacionamento da Extrafarma Duque de Caxias, no Terminal da Lagoa e na Casa das Irmãs, localizada no bairro Mucuripe. Ao todo, mais de 100 cadastros foram efetuados em dez dias, entre o dia 9 de junho até este sábado (19).

Instituição: Cadastra Eu Vacina

Telefone para contato: (85) 98626-0068

Mais informações: @cadastraeunavacina

Mutirão em outros municípios

Caucaia

Desde a última segunda-feira (14), o diretor e articulador da Biblioteca Comunitária do Araturi, David Almeida, tem viabilizado o espaço da biblioteca em Caucaia para contribuir no cadastro da população. “É feito de forma gratuita, só precisa entrar em contato com o número para agendar o seu cadastro”, explica David.

A instituição também realiza ações culturais e educativas há mais de oito anos. Reforço escolar, aulas de pré-vestibular para o Enem, curso de inglês e palestras socioeducativas são algumas das atividades.

Instituição: Biblioteca Comunitária do Araturi

Endereço: Rua Santa Marta, 81, no bairro Araturi

Município: Caucaia

Telefone para contato: (85) 985268894

Mais informações: @bibliotecaaraturi

Sobral

O Projeto Amando o Próximo funciona no município de Sobral desde 2019 com ações de retorno para a comunidade. De distribuição de cestas básicas para a população carente do município até iniciativas educativas, atuam para reduzir as desigualdades. Em meio ao cadastro da vacina contra Covid-19, tem auxiliado as pessoas sem acesso à internet.

Atuante no projeto desde sua fundação, Mariany Sthefany Silva Sousa explica que o mutirão procura atender esse grupo a fim de que todos possam se vacinar. “É no intuito de cadastrar mais rápido as famílias e assim elas se vacinem mais rápido”, conclui.

Instituição: Projeto Amando o Próximo

Endereço: Avenida Antônio de Paula Pessoa, 718, bairro Cohab 2

Cidade: Sobral

Horários de funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira das 9h às 11h e das 14h às 18h

Mais informações: @projetoamandooproximo2019

Maracanaú

Com a abertura do cadastro, a Associacão dos Moradores do Conjunto Novo Oriente iniciou um mutirão para ajudar as pessoas da comunidade, "pois muitos não tem acesso as redes sociais e não tem habilidade, tanto presencial, como pelo whatsapp da instituição", explica o coordenação administrativo da associação, Márcio Caetano.

Legenda: A Associacão dos Moradores do Conjunto Novo Oriente iniciou um mutirão para ajudar as pessoas da comunidade, no Município de Maracanaú

Em 2020, o grupo também lançou o Projeto "Doe Alimentos Salve Vidas" , em que arrecadou quase 8 toneladas de alimentos. Os cestas básicas foram distribuídos para a região do Novo Oriente, Alto Alegre, Acaracuzinho, Jardim Maravilha, Vila da Paz, Vila Buriti, Vila Vintém e Santo Sátiro.

Instituição: Associação dos Moradores do Conjunto Novo Oriente

Endereço: Avenida Central, 120, bairro Conjunto Novo Oriente

Cidade: Maracanaú

Telefone para contato: (85) 99920-8194

Mais informações: @associacaonovooriente