Prefeitura de Fortaleza faz mutirão para cadastro no Saúde Digital na segunda-feira (14)

A Prefeitura de Fortaleza irá realizar um mutirão para cadastrar pessoas no Saúde Digital, plataforma para vacinação contra Covid-19 do Governo do Ceará, na segunda-feira (14).

A ação ocorre nos 27 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), nos Cucas do Jangurussu e José Walter e no Centro Cultural Canindezinho, conforme anunciado nesta quinta-feira (10). Os detalhes de horário e funcionamento do mutirão ainda não foram divulgados.

O objetivo é identificar e realizar o cadastro de pessoas que estão excluídas do mundo digital. Outra medida para aumentar o número de cadastros é a busca ativa pelos equipamentos municipais.

O cadastro de pessoas entre 18 e 59 anos foi aberto pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) no último dia 11 de março, mas parte da população ainda não efetuou o registro na plataforma. A desinformação e a falta de acesso à internet são empecilhos.

A Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Social (SDHDS), a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Coordenadoria Especial de Polícias Públicas para Juventude participam da ação de busca.

O objetivo é verificar se as pessoas inscritas em programa sociais, como o de entrega de cestas básicas e educação pública, já realizaram o cadastro. Caso não, haverá cadastramento com apoio da Prefeitura.

Os familiares de jovens inscritos nos programas também devem receber o apoio. A busca ativa será realizada principalmente entre quinta-feira (10) e domingo (13).

"Temos percebido que muitas pessoas são excluídas do mundo digital. E depoimentos pessoais nas redes sociais, gente tentando cadastrar o porteiro do seu prédio que já está na faixa etária que deveria ser vacinada e não conseguiu, não tem acesso ou não tem o conhecimento para fazer o cadastramento no Saúde Digital", afirmou o prefeito José Sarto.

Segundo Sarto, mais de 500 mil pessoas envolvidas nos programas devem ter o cadastro verificado ou realizado.

Para pessoas em situação de rua, a busca é realizada pelos equipamentos de apoio e há caminhão itinerante, que também emite os documentos necessários para vacinação.

Como se cadastrar para vacinação

Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital e clicar em "Ainda não tenho cadastro".

Legenda: Página inicial da plataforma Saúde Digital Foto: Reprodução

Em seguida, é preciso preencher os campos informando país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional.

A última etapa do processo solicita o endereço de residência do cidadão, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina.

Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação das informações. Nela, é preciso criar uma senha de acesso e informar um e-mail.

A Sesa, então, enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido. Caso não encontre a mensagem, o telefone gratuito 0800 275 1475 está disponível para questionamentos sobre o cadastro.