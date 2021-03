Com 23 mortes em 24 horas, Ceará chega a 13.297 óbitos por Covid-19 na pandemia

O Ceará atingiu a marca de 23 mortes por Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, elevando para 13.297 o número de registros desde o início da pandemia. Os dados constam na plataforma IntegraSUS, atualizada às 19h48 desta quarta-feira (24) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

Destas ocorrências num único dia, 8 foram em Maracanaú, 7 em Sobral e 3 em Fortaleza. Os municípios de Aracati, Baturité, Camocim, Itapiúna e Morada Nova registraram uma morte, cada.

O Ceará investiga ainda 737 óbitos suspeitos.

O número bate recorde nesta segunda onda do novo coronavírus no Ceará. No último dia 18, o Estado teve 15 óbitos.

Os casos confirmados desde o início da crise sanitária chegaram a 514.748. A atual taxa de letalidade é de 2,6%. Ao todo, 361.354 pessoas se recuperaram da doença.

Internações

A ocupação em Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) para adultos com Covid-19 atingiu 95,78% no Estado. Já a ocupação dos leitos intensivos infantil e neonatal chegaram a 61,64% e 55,56%, respectivamente.

A enfermaria adulto chegou a 84,08% de ocupação.

Ao todo, 604 pacientes estão em Unidade de Pronto Atendimento (Upas), 764 em leitos vermelhos destas unidades, 244 em máscara de reservatório e 113 em ventilação mecânica.

Atualmente, 528 pessoas aguardam leitos de UTI - quatro a mais do que ontem - e 444 de enfermaria.

Vacinação no Ceará

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Ao todo, 767.505 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no Ceará.

Foram 567.602 pessoas que receberam a primeira dose de imunizante e 199.903 receberam a segunda, segundo o Vacinômetro da Sesa. A plataforma foi atualizada ao meio-dia desta quarta.