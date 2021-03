Ceará ultrapassa 13 mil mortes pela Covid-19 registradas na pandemia

O Ceará atingiu, nesta terça-feira (23), 13.048 mortes por Covid-19, 178 a mais que o contabilizado no dia anterior. Seis delas aconteceram nas últimas 24 horas, de acordo com a última atualização do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 13h35.

Foram notificados 1.525.939 casos da doença causada pelo novo coronavírus no Ceará, e 511.170 foram confirmados. Em contrapartida, 358.886 pessoas se recuperaram da enfermidade.

De acordo com a plataforma estadual, seguem em investigação 75.496 casos. Ao todo, segundo o IntegraSUS, 1.618.983 exames para diagnosticar a doença foram realizados no Estado.

Leitos

Na atualização de 21h05 do IntegraSUS, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em todo o Estado marcava 92,53%. Quando observadas apenas as UTIs Adulto, o percentual chega a 95,65%. Já o percentual de ocupação das enfermarias anotava 81,24%.

Estão aguardando leitos de UTI no Estado 524 pacientes. Leitos de enfermaria são aguardados por 440 pessoas no Ceará. Só em Fortaleza, são 270 pacientes à espera de transferência nesta terça.

Vacinação no Ceará

Atualização do Vacinômetro do meio-dia desta terça-feira indica que 715.159 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no Ceará. Foram 521.709 primeiras doses aplicadas e 193.450 segundas doses.

Brasil

Somente nas últimas 24 horas, o Brasil perdeu 3.251 vidas para a Covid-19, conforme a última atualização do Ministério da Saúde, às 19h30 desta terça.

Ao total, o País totaliza 298.676 óbitos pelo coronavírus desde o começo da pandemia, com taxa de letalidade de 2,5%. O número de casos confirmados chegou a 12.130.019, com 82.493 novos registros.