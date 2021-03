Brasil supera as 300 mil mortes por Covid-19 na pandemia

O Brasil atingiu nova marca triste na pandemia de Covid-19, nesta quarta-feira (24), superando os 300 mil mortos pela doença. O recorde chega em um mês de março que já bateu todos os recordes em função de uma segunda onda brutal da pandemia.

O Ministério da Saúde registrou, segundo atualização das 20 horas, 2.009 mortes em 24 horas, elevando o total a 300.685. O total de óbitos no Brasil é superado apenas pelos Estados Unidos.

O número total de infectados em 13 meses de pandemia no Brasil chega a 12.220.011 pessoas.

Covid-19 no Ceará

No Ceará, 13.297 pessoas já morreram por causa da Covid-19. Só nas últimas 24 horas, o Estado confirmou 23 óbitos pela doença. Os casos confirmados são 514.748.

Covid-19 no Brasil

O Brasil, de 212 milhões de habitantes, tornou-se fonte de preocupação global devido à falta de coordenação de suas políticas de saúde e ao surgimento de uma variante local do vírus, a P1, considerada muito mais contagiosa.

Registro dos dados

Nesta quarta, após ser criticado por mudar o protocolo de registro de casos e óbitos por Covid-19 sem avisar estados e municípios em tempo hábil, o Ministério da Saúde suspendeu a exigência de novos campos de identificação no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), onde são armazenadas as estatísticas nacionalmente.

Na alteração, o Governo Federal exigia, entre outros dados, que fossem informados o número do CPF do paciente ou o número do Cartão Nacional do SUS.

Em nota, o ministério admitiu que acolheu solicitação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), que alegaram ausência de comunicado aos estados e municípios em tempo oportuno.

Além disso, a pasta informou que, desde ontem (23), o Sivep-Gripe está “instável”, o que deve influenciar nos registros de todo o País.