Ceará tem só 1 de 9 equipes de saúde previstas para população em situação de rua

Uma das mais expostas a doenças como a Covid-19, a população em situação de rua do Ceará conta com apenas uma equipe para atendimento em saúde específico: das 9 cidades previstas pelo Ministério da Saúde (MS), apenas Fortaleza já implantou o Consultório na Rua (eCR).

A portaria nº 1.255, de junho de 2021, prevê que municípios com mais de 100 mil habitantes tenham, no mínimo, 1 eCR. As cearenses Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato, Itapipoca, Maranguape e Iguatu atendem ao critério, mas não ofertam o atendimento.

Assistência Dias Melhores Professores e alunos de medicina atendem pessoas em situação de rua com projeto social em Fortaleza

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) confirmou que, em todo o território, somente Fortaleza tem “uma equipe modalidade I habilitada pelo MS”. A Secretaria Municipal (SMS) informou que “seis profissionais das áreas da saúde mental e atenção básica” a compõem.

“A equipe realiza atendimentos psicossociais e clínicos, além de pequenas intervenções e entrega de preservativos para a população em situação de rua. De janeiro a junho deste ano, foram realizados 7.774 atendimentos”, complementa a SMS.

Pandemia expõe ausências

Foto: Thiago Gadelha

Fernanda de Sousa, secretária da Pastoral do Povo da Rua, aponta que o número de profissionais que realizam atendimento itinerante junto à população de rua “é mínimo pra um grupo tão vulnerável”.

Fernanda de Sousa Pastoral do Povo da Rua Embora já tenhamos garantia de atendimento deles em qualquer unidade de saúde, mesmo sem documentação, alguns não se sentem à vontade, porque não têm documentos ou por conta da roupa.

Segundo ela, que atua diária e diretamente com essa população em Fortaleza, as equipes de Consultório na Rua “foram uma das conquistas enormes da Política Nacional para a População em Situação de Rua, mas não acompanham a demanda”.

Vivendo com os dois filhos pequenos num cruzamento entre ruas do Papicu, bairro nobre de Fortaleza, Ana* (nome fictício) teve, no início do ano, uma “gripe” que jamais saberá se foi Covid. Nunca procurou um posto de saúde, UPA ou hospital.

“Fiquei tossindo, tive febre um dia, e uma moleza. Mas continuei aqui com eles, não queria ir pra posto e pegar doença lá. Os meninos não pegaram não, e uns três dias depois eu fiquei boa”, disse, com a pressa de quem precisa aproveitar o vermelho do sinal para conseguir comer.

Vacinação da população de rua

No Ceará, 1.306 doses de imunizantes contra a Covid-19 já foram aplicadas em pessoas em situação de rua – 122 com dose única, 1.178 com D1 e apenas 6 com D2. Sete delas não tomaram a 2ª dose no prazo, e o restante ainda não atingiu a data-limite do cartão de vacinação.

As vacinas foram aplicadas nos municípios de Amontada (1), Cruz (2), Fortaleza (1.294), Juazeiro do Norte (5) e São Benedito (2). Os números são da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), atualizados até essa quarta-feira (4).

Consultórios na Rua insuficientes

O número máximo de grupos de Consultório na Rua custeados pelo Governo Federal por município é definido pela divisão do número de pessoas em situação de rua por 500. Fortaleza tinha, em 2014, 1.718 habitantes nessa condição. É a contagem oficial mais recente disponível.

A SMS garantiu que “a Prefeitura de Fortaleza já está em processo de ampliação de equipes junto ao Ministério da Saúde”.

Na portaria publicada em junho, o MS listou que a cidade pode ter financiadas até 6 equipes, “em decorrência das modificações socioeconômicas no país e condizentes com a velocidade da mudança nos contextos locais”.

No Ceará, nove municípios poderiam somar até 15 eCR:

Fortaleza - 6 equipes

Juazeiro do Norte - 2 equipes

Caucaia - 1 equipe

Crato - 1 equipe

Iguatu - 1 equipe

Itapipoca - 1 equipe

Maracanaú - 1 equipe

Maranguape - 1 equipe

Sobral - 1 equipe

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems) ressalta que, pelo fato de a portaria nº 1.255 ser recente, “os municípios estão trabalhando no processo para habilitação, considerando a pandemia e os critérios para a adesão”.

Sobral, na Região Norte, por exemplo, é o mais adiantado nos trâmites. Conforme a Secretaria de Saúde da cidade, a implementação do Consultório na Rua será no segundo semestre, com equipe composta por “assistente social, psicólogo, enfermeiro, técnico de saúde bucal e técnico de enfermagem”.

123 pessoas em situação de rua acessam, hoje, os serviços do Centro Pop de Sobral.

A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre os valores repassados para o programa a cada município e sobre o estágio de habilitação de cada uma das cidades cearenses previstas, mas não obteve resposta até esta publicação.

Aumento da pobreza na pandemia

Foto: Natinho Rodrigues

No Brasil, a crise sanitária logo se expandiu e se tornou econômica e social. Humanitária. Só no Ceará, 1,1 milhão de famílias que amargavam a situação de pobreza extrema, em abril de 2021. É o pior cenário desde 2012, conforme o painel de dados abertos do Ministério da Cidadania.

Nesse cenário, “houve o aumento gigantesco de famílias inteiras, incluindo crianças e adolescentes, que foram para situação de rua”, como alertou a defensora pública Mariana Lobo em entrevista ao Diário do Nordeste.

A Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) afirmou ter ampliado o atendimento à população de rua, com a construção de espaços de “Higiene Cidadã”, distribuição de alimentação e criação de novas vagas de acolhimento.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza