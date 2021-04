Ceará confirma 14.268 mortes por Covid-19

No primeiro dia de abril, o Ceará chegou a 14.268 mortes por Covid-19 confirmadas, segundo último balanço do IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), com dados extraídos às 18h42. Destas, 14 aconteceram nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Estado totaliza 543.754 casos confirmados do coronavírus, com 383.864 pessoas recuperadas. A Sesa ainda investiga 79.614 registros suspeitos.

Internações em alta

As taxas de internação permanecem em alta no Ceará. Dos pacientes adultos acamados, 96,28% estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), e 83,54% em enfermarias.

Já as UTIs infantil e neonatal estão com taxas de ocupação de 62,16% e 45,65%, respectivamente.

Nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 516 pessoas com o novo coronavírus são atendidas, 237 estão em máscara de reservatório e 105 em ventilação mecânica.

O Estado ainda tem 964 pacientes aguardando transferência para leitos. Do total, 510 aguardam um leito de UTI e 454 de enfermaria.

Vacinação passa de 1 milhão

O balanço mais recente do processo de imunização contra a Covid-19 no Estado identifica 1.077.641 doses aplicadas, até esta quinta-feira (1).

Ao todo, 851.824 pessoas receberam a primeira dose (D1), o equivalente a 86,9% do total distribuído; enquanto 225.817 pessoas receberam a segunda dose (D2), o que representa 69,4% do que foi repassado aos municípios.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Conforme dados da Sesa, foram distribuídas 1.304.894 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 1.103.994 da CoronaVac e 200.900 da Astrazeneca.

Até o momento, 107,34% do total de imunizantes destinados a idosos com mais de 75 anos já foram aplicados.

Nesta quinta-feira (1), o Ceará recebeu o maior lote de vacinas contra a Covid-19 desde o início do cronograma de imunização.

O lote contém 371.750 doses, sendo 344 mil de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca. Este é o 12º carregamento recebido do Ministério da Saúde, a ser repassado aos 184 municípios cearenses.