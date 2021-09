Ceará atinge 18% da meta de vacinação de adolescentes contra Covid-19; 251 mil estão sem cadastro

Desde o início da vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19 no Ceará, há 14 dias, o Estado alcançou 18% da meta de imunizar 824.226 pessoas dessa faixa etária.

Até o momento, foram aplicadas 148.407 primeiras doses (D1) em pessoas deste público, além de 204 segundas doses (D2), apontam dados da plataforma Vacinômetro, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), colhidos às 14h15 desta quarta-feira (8).

Anteriormente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontava para a existência de 1.049.462 adolescentes de 12 a 17 anos no Estado, porém, com a recente atualização dos dados pelo órgão, o número retraiu para pouco mais de 824 mil.

Das 148.407 D1 aplicadas em jovens desse perfil no Ceará, a grande maioria (76%) foi em Fortaleza. O percentual equivale a um total de 112.814 doses. Em seguida, aparece o município de Sobral, com 4.535 primeiras doses aplicadas; e Canindé, com 2.219.

A ampliação da cobertura vacinal de adolescentes no Ceará, conforme a Sesa, dependerá "da capacidade de vacinação dos municípios e envio de vacina da Pfizer pelo Ministério da Saúde”, disse a Pasta em nota ao Diário do Nordeste.

Até então, o imunizante da Pfizer é o único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para esta parcela da população.

"A Sesa, seguindo a recomendação do Programa Nacional de Imunização (PNI) em consonância com a Anvisa, orienta aos 184 municípios que os adolescentes devem somente receber a vacina contra Covid-19 do imunizante da Pfizer", reforçou a secretaria em outro trecho da nota.

Legenda: Mais de 572 mil adolescentes se cadastraram na plataforma Saúde Digital, mas 29,5 mil não confirmaram o registro por e-mail Foto: Reprodução

Mais de 251 mil jovens sem cadastro

Dos 824.226 adolescentes contabilizados pelo IBGE no Ceará, 572.614 - ou 69,47% - se cadastraram na plataforma Saúde Digital para vacinação, até as 18h de hoje. Destes, 543.022 confirmaram o cadastro por e-mail. Cabe ressaltar que a confirmação é pré-requisito para o agendamento da imunização.

Com base nos números acima, portanto, é possível afirmar que 251.612 jovens de 12 a 17 anos do Ceará ainda não se cadastraram no Saúde Digital e que 29.592 até chegaram a se cadastrar na plataforma, mas não avançaram para a segunda etapa, com a confirmação por e-mail.

A quantidade de cadastros não confirmados é alta, mas está abaixo dos 36.627 vistos há menos de duas semanas, no último dia 27 de agosto.

Legenda: A estudante Laiza, de 16 anos, foi uma das primeiras adolescentes vacinadas em Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

A estudante Laiza Souza, de 16 anos, está entre os mais de 148 mil adolescentes imunizados com a primeira dose da vacina. Ela participou da primeira etapa da imunização no dia 28 de agosto e a segunda está prevista para a última quinzena de novembro.

Laiza Souza Estudante Realizei o cadastro [da vacinação] ainda no mês de junho, no primeiro dia em que foi liberado para a minha faixa etária, e a confirmação por e-mail foi quase imediata. Ter tido a oportunidade de começar o processo de imunização foi emocionante, mais de 600 mil brasileiros não tiveram essa chance”

A maioria dos amigos da mesma faixa etária da estudante também já receberam a D1, definida por Laiza como a “primeira dose de esperança de que dias melhores virão”.

Eusébio

No último dia 23 de julho, o município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), informou que vacinou 17 adolescentes acolhidos pelo Lar Davis Brasil, chegando a 200 o número de imunizados nessa faixa etária na cidade. A informação foi repassada ao Diário do Nordeste pelo próprio secretário municipal da saúde Josete Tavares.

Porém, na ocasião, a Sesa negou que a estratégia tenha sido pactuada com a Comissão Intergestores Bipartite do Ceará (CIB-CE). E, em nota enviada pela assessoria, endossou que o público de 12 a 17 anos ainda não havia sido incluído no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS).

O Vacinômetro da Sesa, inclusive, não registra nenhuma aplicação de primeira ou segunda dose da Pfizer em adolescentes no Eusébio.

Legenda: Fortaleza concentra 76% das primeiras doses da vacina contra Covid aplicadas no Ceará Foto: Thiago Gadelha

Vacinação no Ceará

Desde o início da campanha de vacinação no Ceará, foram aplicadas 8.245.783 doses de imunizantes contra a Covid, sendo 5.589.531 primeiras doses, 2.500.159 segundas doses e 156.093 doses únicas (DU). Os dados foram atualizados pela Sesa à 17h da terça-feira (7).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital;

Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro";

Identifique-se preenchendo corretamente seus dados;

Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão;

Confirme os dados e crie uma senha de acesso ao cadastro;

Verifique o e-mail informado e confirme o agendamento da vacina;

Por fim, aguarde o agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site da Prefeitura. Os nomes são divulgados diariamente.