Casos de Covid-19 caem 87% por semana no Ceará no segundo semestre de 2021 em comparação com 2020

A vacinação contra a Covid-19 avança no Ceará e já resulta em queda significativa nos índices epidemiológicos. É o que avalia a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) ao apontar que o número de casos da doença registrados por semana, no segundo semestre deste ano, chegou a 554, uma redução de 87% em relação ao ano passado.

A comparação teve como base a semana epidemiológica mais controlada do segundo semestre dos dois anos. Em 2020, foram registrados 4.311 casos neste período.

A secretaria também identifica queda acentuada nos óbitos. Conforme a pasta, a semana mais controlada do segundo semestre do ano passado teve 59 mortes, e somente quatro na deste ano. A redução nesse caso foi de 93%.

Legenda: Monitoramento de casos de Covid-19 da Secretaria da Saúde do Estado Foto: Divulgação Sesa

A variação positiva se destaca mesmo com o monitoramento da Sesa revelando curvas elevadas e mais extensas com óbitos e casos de Covid-19 em 2021. Até a semana epidemiológica 44, foram registrados 591.481 casos neste ano, ante 352.522 no total do ano passado.

Em relação aos óbitos, foram registrados 13.627 até o fim de outubro deste ano no Ceará, enquanto em todo 2020 foram registradas 10.961 mortes pela doença.

Efeito da vacinação

Para a Sesa, isso é reflexo evidente da vacinação no Estado, que alcançou mais de 6,6 milhões de cearenses com a primeira dose e 5,3 milhões com imunização completa (segunda dose ou dose única), segundo dados do Vacinômetro.

Em números percentuais, ainda segundo a pasta, cerca de 86% da população vacinável (a partir de 12 anos) receberam uma dose do imunizante contra a Covid-19, enquanto mais de 70% deste grupo receberam duas doses ou dose única. Comparando com a população geral do Estado, esses números de imunização correspondem a 71,3% (D1) e 57,6% (D2 + DU), respectivamente.