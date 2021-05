Atestado diferente do modelo disponível é aceito para vacinação em Fortaleza, diz Prefeitura

As pessoas com comorbidade, contempladas na terceira fase de imunização contra a Covid-19 em Fortaleza, devem levar para vacinação um atestado que comprove a condição, não necessariamente do modelo disponibilizado pela Prefeitura. A orientação foi dada pela secretária-adjunta da Saúde, Aline Gouveia, em transmissão nas redes sociais nesta quinta-feira (6).

"Receberemos todo e qualquer atestado que consiga classificar a sua comorbidade. Se você já recebeu e lá explica direitinho, não precisa retornar ao profissional para pegar o atestado exatamente no modelo que está no (site) Saúde Digital", afirmou a secretária.

>> Veja os modelos disponibilizados pela Prefeitura

Aline também ressaltou que pessoas atendidas regularmente na rede privada não precisam procurar a rede pública para obter o atestado.

Aline Gouveia Secretária-adjunta da Saúde de Fortaleza "O atestado é uma consequência do acompanhamento. Então quem vai conseguir classificar sua comorbidade é o profissional que já lhe acompanha".

3ª fase da vacinação

A terceira fase da imunização contra Covid-19 na Capital começou nesta quarta-feira (5). A fase abrange grávidas, puérperas, pessoas com deficiência permanente e pessoas com diversos tipos de comorbidade.

Nessa primeira etapa da 3ª fase, são vacinados:

Pessoas de 55 a 59 anos começando por cardiopatias;

Gestantes de 18 anos ou mais com alguma comorbidade (não necessariamente cardiopatia; pode ser diabetes ou obesidade);

Pessoas com síndrome de Down;

Puérperas com comorbidades.

No ato da vacinação, é necessária, além de documento de identidade e comprovante de residência, a apresentação de um atestado ou prescrição médica indicando a comorbidade. Gestantes, por sua vez, precisam levar, além da declaração do médico, o cartão de pré-natal. E as puérperas, com até 45 dias após o parto, devem apresentar a certidão de nascimento do bebê.

Vacinação em Fortaleza

Paralelamente, continuam a ser imunizados profissionais de saúde, idosos e profissionais da segurança - contemplados nas duas primeiras fases.

Conforme a Secretaria da Saúde, 434.748 fortalezenses receberam a primeira dose de um imunizante contra a doença. E 251.779 pessoas receberam as duas doses.

O cronograma de vacinação com a CoronaVac foi paralisado em Fortaleza na última quinta-feira (29) por falta de doses suficientes para imunizar o público-alvo. Na ocasião, apenas os 11 mil idosos cadastrados e agendados foram orientados a procurar um dos pontos de aplicação do imunizante.

Na última segunda-feira (3), ainda que em menor alcance, a Capital voltou a distribuir a 2ª dose dos idosos com atrasos apenas para aqueles que tiveram o nome confirmado na lista.

A Prefeitura continua organizando a vacinação por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro na plataforma Saúde Digital, da Secretaria de Saúde (Sesa).

No caso dos idosos sem acesso à internet ou com dificuldades em realizar seu cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.