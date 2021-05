Ceará recebe mais 207.730 doses de vacinas contra a Covid-19

O Ceará deve receber mais um lote de vacinas contra a Covid-19, nesta quinta-feira (6), segundo anunciou o governador Camilo Santana nas redes sociais.

Este será o 19º lote de imunizantes, contendo 207.730 doses, sendo 162.100 doses da vacina AstraZeneca e 45.630 do laboratório norte-americano Pfizer. Conforme o governador, o horário previsto de chegada em Fortaleza do imunizante desenvolvido em parceria com Oxford é às 17h20. O gestor informou que o horário de desembarque das outras doses ainda estão sendo confirmado.

Foto: reprodução

Na segunda-feira (3), o Ceará recebeu as primeiras unidades da vacina da Pfizer, em um lote de 17.550 doses, além de 255.750 do imunizante da AstraZeneca/Oxford. Ao todo, foram 273,3 mil doses, a remessa foi a segunda maior enviada ao Estado até então, ficando atrás apenas do 12º lote, que continha 371.750 doses dos imunizantes.

Novas doses da CoronaVac

Na publicação, Camilo ainda afirmou que, até o fim de semana, o Estado deve receber novas vacinas da CoronaVac, que devem ser utilizadas para a aplicação de segundas doses nas pessoas que ainda não receberam.

Nas últimas três semanas, especialmente, o Ceará enfrentou um desabastecimento do imunizante desenvolvido pelo Butantan que atrasou a conclusão do esquema vacinal de milhares de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e precisavam tomar a segunda exatamente um mês depois.

No dia 29 de abril, o Diário do Nordeste publicou que pelo menos 15 municípios, incluindo Fortaleza, não tinham doses suficientes da CoronaVac para completar o esquema de imunização do grupo prioritário, o que gerou transtorno e frustração para centenas de idosos que chegaram a se deslocar para os postos de vacinação para receber os imunobiológicos.