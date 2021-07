Após pico da 2ª onda, Regional 4 passa a registrar maior taxa de mortes por Covid-19 em Fortaleza

Com uma população de 308.566 habitantes e acumulando, pelo menos, 1.270 óbitos desde o início da pandemia, a área onde está situada a Regional 4 passou a registrar a maior taxa de mortalidade (411,6) por Covid-19 em Fortaleza, após o pico da segunda onda pandêmica. É o que aponta o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Enquanto isso, os dados de casos foram atualizados pela plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), no último 1º de julho.

A taxa de mortalidade acumulada por bairro resulta da relação entre o número total de óbitos e da população por 100.000 habitantes. Segundo a SMS, os dados e as análises de óbitos são baseados na confirmação laboratorial atualizada às 9h da última sexta-feira (2).

Já o maior número de casos confirmados da doença, em 1º de março. Nas duas ocasiões, a Regional 2 liderava com a taxa de mortalidade mais elevada, indica o informe semanal da secretaria.

Pan Americano (517,7), Fátima (509,1) e Dendê (501,9) são os bairros que possuem hoje as maiores taxas de mortalidade na Regional 4. Se consideradas todas as regionais, Pedras (Regional 6) lidera, com a maior taxa (1224,5) dentre todos os bairros, seguido de Manuel Dias Branco (Regional 2), com 947,6.

Durante os picos de casos e de óbitos por Covid-19, Pedras e Manuel Dias Branco também apresentavam as mais elevadas taxas de mortes em Fortaleza. Ao longo de toda a pandemia, Pedras acumulou pelo menos 462 casos e 18 mortes pelo coronavírus. Já o bairro Manuel Dias Branco contabiliza 317 diagnósticos positivos e 15 mortes em decorrência da doença.

Moradora do bairro Pedras há cerca de 30 anos, a dona de casa Osmarina Gaudêncio confirma que “muita gente” da região foi infectada pelo vírus. Mesmo vacinada com a primeira dose da vacina, continua a tomar todos os cuidados para evitar a doença.

“Sou hipertensa, tomo remédio pra pressão. Os médicos dizem que sou muito prevenida porque ainda não peguei essa doença”, comemora.

Em números absolutos, a Regional 5 é a que concentra o maior número de óbitos (2.030) pelo coronavírus, dentre todas. Fazem parte da regional bairros como Mondubim, Prefeito José Walter, Vila Manoel Sátiro, Siqueira, Maraponga e Conjunto Ceará I.

Vulnerabilidade eleva taxa

Para a epidemiologista e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará (UFC), médica Lígia Kerr, vários fatores influenciam na mudança de territorialização da Covid-19. Ela lembra que, no início da pandemia - tal como no pico da segunda onda em Fortaleza -, bairros da área nobre da cidade (Regional 2), como Meireles, Aldeota e Cocó, registravam alta concentração de casos da doença.

Com o passar do tempo, o vírus foi avançando para áreas mais periféricas da cidade. "Muita gente dessas áreas mais ricas estão em trabalho home office, onde você acaba reduzindo a contaminação. Então pra quem fica a contaminação agora? Pra quem anda de ônibus lotado, quem tem péssimas condições de moradia, de lavar a mão, usar álcool [em gel], uma máscara de boa qualidade e está trabalhando no dia a dia em um emprego informal", observa.

A médica também frisa que os testes para detecção da doença estão cada vez mais acessíveis, permitindo refletir com maior precisão a realidade. "Agora está aparecendo aquilo que não aparecia".