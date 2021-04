Após explosão, unidade da White Martins deve retomar funcionamento na terça-feira

A unidade fabril de oxigênio hospitalar da White Martins deverá retomar o funcionamento na terça-feira (27), confirmou o presidente da empresa, Gilney Bastos, durante reunião realizada neste domingo (25) com o governador Camilo Santana. A informação foi divulgada pelo líder do executivo estadual nas redes sociais.

Durante a reunião, o presidente da White Martins confirmou que o abastecimento de oxigênio não será prejudicado pelo acidente.

"Conversamos também sobre o suporte às vítimas, com a garantia do presidente de total apoio por parte da White Martins, inclusive aos moradores do entorno da empresa. Coloquei nosso Estado à inteira disposição para o que for necessário", diz a postagem do governador.

Ressarcimento

A empresa informou na manhã deste domingo que já iniciou os contatos com os vizinhos da unidade na qual houve o acidente para "ressarcimento dos prejuízos" e que "providenciou hospedagem temporária para um casal de moradores em um hotel".