Ampliação de aulas presenciais é positiva para escolas particulares, que pedem volta do Ensino Médio

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE) comemorou, neste sábado (24), o anúncio do governador Camilo Santana sobre a ampliação da autorização para o retorno às aulas presenciais nas escolas até o 9º ano do Ensino Fundamental, que ocorre a partir de segunda-feira (26) em todo o Estado.

Andréa Nogueira Vice-presidente do Sinepe-CE "Entendemos como sendo positiva e um progresso na direção do que já vínhamos pleiteando, firmados na preparação de nossas instituições de ensino de acordo com todos os protocolos de segurança"

A ampliação, por sua vez, ainda não satisfaz a totalidade das demandas do Sindicato, que defende a liberação de aulas presenciais também para os alunos do Ensino Médio.

"Continuamos defendendo e aguardando o retorno das aulas dos alunos da 1ª e 2ª séries do ensino médio, que estão há mais de um ano sem atividades presenciais", ressaltou.

Protocolos sanitários

Com o novo decreto publicado neste sábado (24), as escolas poderão receber alunos da Educação Infantil, que tenham a partir de 5 anos de idade, até o 9º ano do Ensino Fundamental, respeitando o limite de 40% da capacidade de ocupação da sala de aula.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

As instituições também deve seguir os protocolos sanitários obrigatórios, como distanciamento de 2 metros, disponibilização de álcool em gel e uso obrigatório de máscara.

Barracas de praia e academias também foram autorizadas a reabrir a partir de segunda (26), com limitações. O lockdown continua mantido aos fins de semana.