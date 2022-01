52,6% das crianças de 5 a 11 anos agendadas faltaram à vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza

Mais da metade das crianças de 5 a 11 anos faltou à vacinação contra a Covid-19, em Fortaleza, nos primeiros cinco dias de campanha para essa faixa etária. Dos 11.080 agendados entre 15 a 20 de janeiro, 5.243 receberam a primeira dose pediátrica (D1) da Pfizer (47,3%) e outras 5.837 perderam a primeira convocação, isto é, 52,6% do total. O balanço é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A imunização do público infantil começou há uma semana, no Centro de Eventos, seguindo a ordem decrescente de idade e a obrigatoriedade do cadastro no Saúde Digital. No período, foram alcançadas crianças de 11 e 10 anos. A primeira a receber a D1 foi uma estudante da rede pública da Capital.

Entre essa sexta-feira (21) e o domingo (23), a SMS espera atender cerca de 15 mil crianças agendadas, incluindo as 2.863 cujos pais ou responsáveis declararam ter comorbidades e/ou deficiências permanentes.

Além dos pequenos com confirmação nominal na lista, a Pasta também irá atender crianças que faltaram à primeira convocação. A repescagem infantil será realizada neste sábado (22), das 9h às 17h, e de 9h às 16h em quatro postos de saúde. (Veja locais abaixo). O atendimento no domingo será exclusivamente no Centro de Eventos.

REPESCAGEM DA VACINAÇÃO INFANTIL

Sábado (22/01)

Centro de Eventos do Ceará

Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Posto de Saúde Casemiro Filho

Av. Francisco Sá, 6449 – Barra do Ceará

Posto de Saúde José Paracampos

Rua Alfredo Mamede, 250 – Mondubim

Posto de Saúde Regina Maria da Silva Severino

Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho

Posto de Saúde Edmar Fujita

Av. Alberto Craveiro,1480 – Boa Vista

Domingo (23/01)

Centro de Eventos do Ceará

Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz

Cadastro no Saúde Digital

Em todo o Ceará, o preenchimento das informações pessoais do público infantil na plataforma Saúde Digital é uma etapa obrigatória para a confirmação do agendamento da D1. No Estado, são esperados 904 mil cadastros de crianças de 5 a 11 anos, enquanto em Fortaleza o número chega a 283 mil. Confira o passo a passo:

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.