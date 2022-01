147 mil crianças tiveram cadastro para vacina da Covid iniciado, mas não concluído no Ceará

Com o início da vacinação infantil no Ceará, mais de 557 mil crianças de 5 a 11 anos já foram cadastradas no Saúde Digital para receber a dose contra a Covid. Do total, porém, mais de 147 mil não confirmaram o registro por e-mail, processo fundamental para entrada na fila.

Os dados são do Integra SUS, coletados na tarde desta segunda-feira (24), e mostram que, somente em Fortaleza, são 46.156 pequenos sem confirmação de cadastro por e-mail, o que impede o agendamento da dose.

No total, conforme estimativa da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), mais de 900 mil crianças devem ser vacinadas em todo o Ceará. Ou seja: 343 mil delas nem iniciaram o cadastramento para receber o imunizante, o que corresponde a 38%. Quase 4 a cada 10 cearenses de 5 a 11 anos.

Ana Estela Leite, secretária de Saúde de Fortaleza, alerta que pais e responsáveis “precisam acessar o e-mail que chega após o cadastro e confirmá-lo”. A capital é a localidade com maior número de cadastros e, por efeito, de não confirmados.

Ana Estela Leite Secretária de Saúde de Fortaleza O cadastro no Saúde Digital tem duas etapas: cadastro e confirmação. É preciso que acesse o e-mail e confirme. Temos quase 50 mil crianças sem cadastro concluído. Isso é fundamental para que esse dado chegue até o município e a dose seja agendada.

Depois de Fortaleza, as cidades com maiores quantidades de crianças com cadastro incompleto para a vacinação, em números absolutos, são:

Juazeiro do Norte - 4.741 crianças

4.741 crianças Maracanaú - 3.582

3.582 Caucaia - 3.486

3.486 Crato - 2.580

2.580 Iguatu - 2.145

Já as cidades com maiores proporções de cadastros realizados, mas incompletos, são:

Itaiçaba - 467 cadastros, 40% não confirmados;

467 cadastros, 40% não confirmados; Ipueiras - 2.409 cadastros, 34% não confirmados;

2.409 cadastros, 34% não confirmados; Quiterianópolis - 2.144 cadastros, 34% não confirmados;

2.144 cadastros, 34% não confirmados; Tejuçuoca - 1.498 cadastros, 33% não confirmados;

1.498 cadastros, 33% não confirmados; Morrinhos - 466 cadastros, 33% não confirmados.

Os cadastros de crianças entre 5 e 11 anos para vacinação contra a Covid estão liberados no Saúde Digital desde o dia 16 de dezembro, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu pela inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Imunização (PNI).

É por meio dos registros no sistema que são definidos os repasses de doses do imunizante pediátrico aos municípios cearenses, como reforçou Sayonara Cidade, presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems), em entrevista ao Diário do Nordeste.

Antonio Lima, gerente da Célula de Vigilância Epidemiológica da SMS, destaca que ampliar a vacinação infantil é "um ato de responsabilidade" e também um passo importante para cessar a pandemia em Fortaleza e no Ceará.

"A vacina é extremamente segura, é importantíssimo proteger nossas crianças, para que possamos superar o mais rapidamente possível essa tendência que cresce de desacreditar na vacina", frisa.

Passo a passo para cadastro no Saúde Digital

Acesse o site Saúde Digital; Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"; Identifique-se preenchendo corretamente seus dados; Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão; Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro; Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento.

E-mail de confirmação do cadastro não chegou

Nesse caso, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) orienta que o usuário cheque todas as caixas do e-mail, como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o cadastro.

Nos sites da secretaria e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus". Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, é possível contatar a SMS pelo número 156.

