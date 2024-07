Série A: único a vencer Flamengo e Palmeiras, Fortaleza tem 4ª melhor campanha nos últimos 10 jogos

O Fortaleza vive grande fase no Campeonato Brasileiro. São cinco vitórias nos últimos sete jogos, resultando em salto na tabela e um desempenho que chama muita atenção positivamente. Tanto é que o Tricolor tem a 4ª melhor campanha da Série A nos últimos 10 jogos.

Neste período, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda obteve nada menos que 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aproveitamento de 63,3%, ficando atrás apenas de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, que são os líderes e, nas últimas 10 rodadas, somaram respectivamente 25, 23 e 20 pontos.

VITÓRIAS SOBRE OS LÍDERES

Mais que bons números, o Fortaleza tem apresentado desempenho de destaque. Prova disso é que o Leão do Pici foi o único time que venceu os postulantes ao título Palmeiras e Flamengo no Brasileirão 2024.

Em noite de grande atuação coletiva e tendo Lucero como destaque, o Tricolor atropelou o Verdão e venceu por 3 a 0. Recentemente, conseguiu bater o Rubro-Negro por 2 a 1 em pleno Maracanã lotado.

O Palmeiras só tem 3 derrotas na Série A até agora, para Fortaleza, Internacional, Athletico-PR. O Flamengo tem o mesmo número de derrotas, sendo superado por Fortaleza, Botafogo e Juventude.

Após a vitória no Rio de Janeiro, o elenco do Fortaleza tem três dias de folga antes da reapresentação no Pici. O Leão volta a campo apenas na próxima quarta-feira (17), contra o Vitória.

