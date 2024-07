Lucero e Pochettino: dupla argentina participou de mais da metade dos gols do Fortaleza em 2024

O Fortaleza vive grande fase com 16 pontos conquistados dos últimos 21 disputados no Brasileirão após a grande vitória sobre o Flamengo. Resultados que fizeram o time saltar na tabela e foram obtidos muito por conta do excelente desempenho da dupla argentina Tomás Pochettino e Juan Martin Lucero.

O camisa 9 já foi mencionado aqui anteriormente e, a cada jogo, reforça ainda mais sua qualidade e poder de decisão. São 21 gols marcados por Lucero em 41 jogos, somando ainda 4 assistências. É o artilheiro do Fortaleza na temporada e vice-goleador do Brasileirão (com 7 gols, um a menos que Pedro, do Flamengo). O centroavante acumula 25 participações diretas em gols no ano.

Mas o centroavante não é o único argentino que está brilhando. Outro que tem assumido protagonismo é Tomás Pochettino. O camisa 7 balançou as redes em 3 oportunidades, mas se destaca mesmo pelas assistências. Já são 12 passes para gols no ano e ele é o líder em assistências do Fortaleza na temporada, sendo também o líder no quesito entre todos os jogadores da Série A 2024, com 5 passes que originaram gols. O meio-campista tem 15 participações diretas em gols.

O Fortaleza marcou 76 gols no ano e 35 passaram por ao menos um dos dois. Além disso, 5 gols tiveram interação direta da dupla, sendo anotados por Lucero com assistências de Pochettino. Somados, eles participaram de 40 gols, mais da metade do total que o Fortaleza marcou na temporada inteira. Um impacto absurdo.

Nas últimas 3 vitórias do Leão do Pici (contra Juventude, Fluminense e Flamengo), gols de Lucero e passes de Pochettino.

Um garçom, outro artilheiro.

Os dois estão jogando o fino da bola e fazendo muita diferença!