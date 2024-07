Flamengo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Fortaleza vão se enfrentar nesta quinta-feira (11) pela Série A do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 16ª rodada da competição, será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola vai rolar às 20h (horário de Brasília).

Líder do Brasileirão, o time carioca tem 31 pontos somados até aqui. Já o Tricolor do Pici começou a rodada na 8ª posição, com 23 pontos e está de olho no G-6.

Nas últimas cinco rodadas as equipes têm o mesmo desempenho em resultados: três vitórias, uma derrota e um empate.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida no Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FLAMENGO | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Na luta pelo título brasileiro de 2024, o Flamengo quer se valer da condição de mandante para faturar mais três pontos diante do Fortaleza. Nesta edição da Série A, a equipe carioca só perdeu uma vez jogando dentro do Maracanã, para o Botafogo, por 2x0.

Ainda com quatro jogadores servindo à seleção uruguaia, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña, Tite também não vai poder contar com os atacantes Bruno Henrique e Cebolinha, lesionados. Por isso, a ponta esquerda do Fla deve ser preenchida por Gerson, e Lorran deve ser acionado no meio de campo.

Por outro lado, Gabriel Barbosa volta a ser relacionado depois de três partidas. Ele foi afastado depois de se envolver em negociações de possível saída para o Palmeiras. Entretanto, o camisa 99 não é escalado como titular desde fevereiro, no Campeonato Carioca.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois de vencer o Fluminense na última rodada, o Tricolor do Pici segue na cola do pelotão da frente na tabela da Série A. De olho no G-6, a equipe de Vojvoda fez três treinos no Pici antes de embarcar ao Rio de Janeiro para o duelo diante do Flamengo.

Com xx atletas relacionados na delegação, o treinador argentino conta com dois retornos importantes na sua lista de opções: Hércules, volta de suspensão, e Kervin Andrade, que estava na Copa América. Kuscevic, que estava com gastroenterite, também retornou.

A lista de departamento médico também diminuiu. Três jogadores desfalcam o Fortaleza por lesão: Calebe, Zé Welison e Matínez. O time não tem baixas por suspensão para esta partida.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e Lorran; Luiz Araújo, Gerson e Pedro. Técnico: Tite.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | FLAMENGO X FORTALEZA

Data: 11/07/2024

Local: Maracanã

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (FIFA)

Assistente 2: Maira Mastella Moreira (FIFA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira