Lucero segue garantindo gols, vitórias e pontos preciosos ao Fortaleza

A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Fluminense teve a marca do artilheiro. Mais uma vez. Juan Martin Lucero voltou a ser decisivo e anotou o único gol do jogo, garantindo a vitória e 3 pontos importantes para o Fortaleza contra o lanterna do Brasileirão em um jogo que estava amarrado.

O camisa 9 tem a incrível capacidade de desatar nós. E também de conquistar vitórias. Um dos maiores salários do elenco leonino faz valer cada centavo nele depositado. É a prova de que investir em qualidade faz toda a diferença.

O Fortaleza agora acumula 5 vitórias seguidas como mandante, com 5 gols de Lucero no período. Dos últimos 13 pontos conquistados, ele marcou gols que asseguraram 12.

Em todos os jogos que o camisa 9 fez gol, o time venceu - acrescentando o 2 a 1 contra o São Paulo, na estreia.

Já são 20 tentos anotados em 2024. É o artilheiro do time no ano e na Série A (com 6). Está perto de superar o desempenho de 2023, quando marcou 24 vezes e teve a temporada mais artilheira da carreira.

El Gato vive grande fase. É o centroavante que entrega mais que gols. Entrega vitórias, títulos e pontos super importantes em uma caminhada longa como é o Brasileirão.

E tem um peso enorme na campanha do Fortaleza na Série A.