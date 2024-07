Jogadores do Fortaleza terão três dias de folga após vitória sobre o Flamengo

Após a importante vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, os jogadores do elenco do Tricolor do Pici terão três dias de folga antes da reapresentação no Pici. O Leão volta a campo apenas na próxima quarta-feira (17), contra o Vitória.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação do Fortaleza, o elenco do Tricolor se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, na próxima segunda-feira (15), às 16h.

Legenda: Lucero, atacante do Fortaleza Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Depois de vencer o Flamengo no Maracanã por 2 a 1, na noite da última quinta-feira (11),a delegação do Fortaleza desembarcou em Fortaleza (CE) na manhã desta sexta-feira (12). Como serão cinco dias sem jogos, a comissão optou por dar folga aos atletas.

O Fortaleza ocupa atualmente a sétima colocação na tabela de classificação, somando 26 pontos em 15 rodadas disputadas. O time tem a mesma pontuação do Cruzeiro, atualmente o primeiro time dentro do G-6 da Série A do Brasileirão.