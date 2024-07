Áudio do VAR de pênalti em Flamengo x Fortaleza é divulgado: ‘calçado de forma imprudente’

O áudio do VAR do pênalti marcado para o Flamengo na partida contra o Fortaleza, na última quinta-feira (11), pela Série A do Brasileirão, foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O lance polêmico resultou em muitas reclamações por parte de jogadores do Fortaleza e até mesmo do CEO do clube, Marcelo Paz, que considerou a marcação do pênalti em favor do Flamengo como um “erro gravíssimo”.

“A coxa do jogador impede o atacante de chutar a bola. No momento que o atacante vai chutar, o defensor, de forma imprudente, toca com o joelho. O penal está confirmado, não tem falta, e o Pedro é calçado de forma imprudente”, disse Caio Max, VAR da partida.

VEJA O DIÁLOGO DA ARBITRAGEM NA REVISÃO DO LANCE

Possível pênalti, possível falta.

Quero ver o possível contato aqui.

Caio, para mim não tem falta na origem.

É aqui, na coxa.

Esse é o contato.

No momento que ele vai chutar, a coxa do jogador impede o atacante de chutar a bola.

Para mim, confirma o penal.

No momento que o atacante vai chutar, o defensor, de forma imprudente, toca com o joelho.

O penal está confirmado, não tem falta, e o Pedro é calçado de forma imprudente.

O pênalti foi confirmado e resultou no gol de empate do Flamengo na partida, marcado pelo atacante Pedro. Posteriormente, o Fortaleza chegou ao seu segundo gol e venceu a partida no Maracanã pelo placar de 2 a 1.

Além do pênalti, outro lance teve a revisão divulgada pela CBF: o primeiro gol do Fortaleza, marcado por Wesley (contra). O lance foi revisado por um possível empurrão de Lucero no momento da cobrança do escanteio. Apesar disso, o gol foi confirmado.

VEJA O DIÁLOGO DA ARBITRAGEM NA REVISÃO DO LANCE