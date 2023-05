Mbappé, Neymar, Rodrygo e outros jogadores se solidarizam com Vini Jr após ataque racista

Novamente vítima de racismo na Espanha, Vinicius Júnior recebeu apoio de vários jogadores por todo o mundo. Mbappé, Neymar, Rodrygo e outros atletas de clubes espalhados pelo mundo se solidarizaram com o jogador brasileiro em postagens nas redes sociais entre domingo e esta segunda-feira (22).

Companheiro do time merengue, Rodrygo publicou: 'Enquanto isso, a gente segue escrevendo a nossa história por aqui. Vamos juntos!".

Eder Militão, outro brasileiro da equipe madrilenha, desabafou em apoio ao amigo:

"Hoje foi mais um dia triste aqui na Espanha, mais um dia que infelizmente os racistas venceram. É uma vergonha! Sofrer racismo, se defender e depois ser expulso tentando se defender! Até quando temos que aguentar isso? Estou com você, irmão! Nossa luta continua."

Bicampeão do mundo com a França e atleta do PSG, Mbappé se manifestou sobre o tema. Em postagem no Instagram, o francês escreveu: "Você não está sozinho. Nós estamos com você e vamos te apoiar."

A rainha Marta, atleta do Orlando Pride e seis vezes melhor jogadora do mundo, também se manifestou: 'Nosso orgulho! Gigante, estamos contigo." Entre os times cearense, jogadores de Fortaleza e Ceará também demonstraram apoio ao jogador.

ENTENDA O CASO

Parte da torcida do Valencia gritou insultos racistas contra Vinicius Júnior na partida contra o Real Madrid, neste domingo (21). A partida chegou a ser paralisada pela arbitragem no momento.

As ofensas têm ocorrido com frequência em vários estádios durante o Campeonato Espanhol. O atleta brasileiro chegou a depor na Justiça em momento anterior, quando também foi chamado de 'macaco' por um torcedor do Mallorca.

O atacante se manifestou nas redes sociais e criticou a falta de atitude da La Liga, organizadora do torneio nacional. O Real Madrid denunciou o caso para a Procuradoria-Geral da Espanha.

