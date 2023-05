Fortaleza, Ceará e outros clubes do Brasil repudiam crime de racismo contra Vini Junior; veja

Jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior foi novamente vítima de racismo na Espanha. Diante do Valencia, neste domingo (21), o atacante brasileiro ouviu a torcida adversária, em coro, ofendê-lo pela cor da pele. Diversos clubes brasileiros se repudiaram os ataques sofridos pelo atleta. Fortaleza, Ceará e outros clubes cearenses publicaram notas em solidariedade ao jogador. Palmeiras, Flamengo, Santos e vários times da Série A também se manifestaram.

"O sentimento de revolta resume mais um caso de racismo com nosso astro brasileiro, Vini Junior. O Fortaleza Esporte Clube e sua torcida repudiam mais uma vez os atos covardes que ocorreram. Siga bailando contra o racismo e nos representando, Vini Júnior. Estamos com você!", escreveu o perfil oficial do Tricolor do Pici.

Em nota, o Alvinegro de Porangabuçu também se solidarizou com o atleta do time merengue:

"O Ceará Sporting Club vem, por meio desta nota, se solidarizar com o atacante Vinicius Júnior, vítima de mais um episódio de racismo na Espanha. Um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, Vini Jr tem sido obrigado a conviver com repetidos crimes contra si e, neste domingo, isso se repetiu. O Time do Povo deseja, ainda, os mais profundos sentimentos de alento ao atleta e ressalta que atos assim doem."

ENTENDA O CASO

Parte da torcida do Valencia gritou insultos racistas contra Vinicius Júnior na partida contra o Real Madrid, neste domingo (21). A partida chegou a ser paralisada pela arbitragem no momento.

As ofensas têm ocorrido com frequência em vários estádios durante o Campeonato Espanhol. O atleta brasileiro chegou a depor na Justiça em momento anterior, quando também foi chamado de 'macaco' por um torcedor do Mallorca.

O atacante se manifestou nas redes sociais e criticou a falta de atitude da La Liga, organizadora do torneio nacional. O Real Madrid denunciou o caso para a Procuradoria-Geral da Espanha.

TIMES SE REPUDIAM ATO CONTRA VINI JR

SÉRIE A

SÉRIE B

SÉRIE D