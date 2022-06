Governo vai definir hoje plano para trocar gramado da Arena Castelão; veja detalhes de reunião

O futuro do gramado da Arena Castelão será definido nesta quinta-feira (9), às 16h, em reunião com representantes do Governo do Estado, da Federação Cearense de Futebol, do Ministério Público e de Ceará e Fortaleza. Em pauta, a situação do palco do jogo e um plano de manutenção.

No encontro, será apresentado um plano para substituição completa do gramado do estádio. A proposta principal parte das autoridades estaduais, com Rogério Pinheiro, secretário do Esporte e Juventude (Sejuv), além de Quintino Vieira, titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Com o alto número de jogos e a intensa quadra chuvosa, a Arena Castelão se tornou alvo de diversas críticas por parte de jogadores e comissões técnicas. A qualidade ruim do equipamento foi destaque até na Conmebol, com possibilidade de transferência do local dos jogos internacionais.

Recentemente, Rogério afirmou que tentou fechar o estádio para reforma completa no início do ano, mas encontrou oposição dos times. “Os clubes fizeram um apelo para não fazermos isso. O desgaste fica sempre para nós, enquanto serve de desculpa dos times para todo mau resultado”, declarou.

Estádio Presidente Vargas (PV)

Legenda: Presidente Vargas tem capacidade para 20.166 pessoas e está disponível Foto: Fabiane de Paula / SVM

O estádio Presidente Vargas (PV) foi reinaugurado em maio de 2022 após uma longa reforma na grama e na estrutura. Com investimento de R$ 2 milhões no gramado, a praça esportiva recebe principalmente os jogos do Ferroviário, pela Série C do Brasileiro.

Na inviabilidade da Arena Castelão, o PV surge como uma alternativa para as demais competições. A capacidade total do equipamento é de 20.166 espectadores, sendo maior que seis estádios utilizados no Brasileirão. Um dos entraves para Ceará e Fortaleza seria a carga disponível, uma vez que o número de sócios-torcedores dos clubes é maior.