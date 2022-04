Governo afirma que Ceará e Fortaleza foram contra a troca do gramado da Arena Castelão

Após críticas à qualidade do gramado da Arena Castelão, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) explicaram que a solução definitiva para melhoria do campo seria a troca do gramado. E essa medida foi recusada por Ceará e Fortaleza.

A possibilidade ocorreu no fim de 2021. A ação foi negada porque o estádio ficaria paralisado por quatro meses em obras, inviabilizando então o uso para primeiros jogos da temporada de 2022.

Na ocasião, foi cogitada a mudança para um gramado híbrido, com implantação das gramas natural (90%) e sintética (10%). Atualmente, o SOP e a SEJUV são responsáveis pelas intervenções de reparo e melhorias da Arena Castelão, principal equipamento disponível para o futebol cearense.

Manutenção do Castelão

Em nota, o Governo indicou que a rotina de manutenção do Castelão inclui serviços como replantio da grama, adubação e descompactação do solo. Cada intervenção depende de intervalo sem jogos.

O equipamento possui a maior agenda de futebol entre os estádios do Brasil, o que afeta diretamente as condições para proporcionar um melhor campo. Até o último dia 17 de abril, somava 14 partidas oficiais no intervalo entre março e abril. Em maio deve superar a marca de 30 jogos no ano de 2022.