Presidente do Ceará critica arbitragem de jogo com Botafogo e promete representação na CBF

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, criticou a arbitragem da derrota para o Botafogo, neste domingo (17), na Arena Castelão, pela 2ª rodada da Série A de 2022. Na avaliação do dirigente, erros cometidos prejudicaram a equipe cearense. O árbitro principal era Raphael Claus (Fifa).

“Arbitragem ontem muito ruim com erros que prejudicaram o Ceará. Critiquei a arbitragem quando vencemos o Palmeiras, faço agora na derrota para o Botafogo. Faremos a representação junto à comissão de arbitragem da CBF”, escreveu nas redes sociais nesta segunda (18).

No início da partida, aos 2 minutos do 1º tempo, Claus anulou um gol legítimo do Ceará, de Lima. Na ocasião, Bruno Pacheco fez um cruzamento para o meia, no entanto, de modo equivocado, ocorreu a sinalização de que a bola saiu pela lateral. Como houve o apito, o VAR não interferiu.

O técnico alvinegro Dorival Júnior também criticou a atuação da arbitragem. Em coletiva, ressaltou que o juiz é muito qualificado, mas “não estava muito concentrado” para apitar Ceará x Botafogo. Vale ressaltar que Lima ainda recebeu cartão vermelho no fim do jogo após uma discussão.