Dorival Júnior avalia atuação do Ceará e critica gramado da Arena Castelão: “é terrível”

O Ceará perdeu para o Botafogo por 3 a 1, neste domingo (17), pela Série A. O Vovô saiu atrás do placar, conseguiu o empate, mas sofreu dois gols no 2º tempo. Na avaliação do técnico Dorival Júnior, o elenco não conseguiu apresentar a efetividade dos últimos jogos.

“No início do 2º tempo, sofremos um gol, uma jogada previsível, trabalhada, e tínhamos três jogadores contra um, com isso, novamente atrás, tivemos de lutar para chegar no empate, o tempo passou, a ansiedade toma conta, fica difícil. Poderíamos ter a recuperação, até encontrar a forma de jogar. Fizemos alteração no 1º tempo que facilitou para que tivéssemos uma posse de bola maior, só que com pouca efetividade. No 2º tempo, a mesma posse, sem efetividade”, disse o técnico.

Um dos pontos abordados também foi a situação do gramado da Arena Castelão. Com muitas falhas, o palco do jogo foi muito criticado por Dorival Júnior, que ressaltou o prejuízo para o espetáculo.

“Não é uma desculpa, mas o nosso gramado facilita para quem se defender, é terrível jogar num gramado como esse, o nível do espetáculo cai muito. O Botafogo mereceu (vencer) em todos os aspectos, não tiro os méritos, mas para quem cria, tem de jogar num gramado da forma como encontramos… Ficamos uma semana sem pisar (no campo) e quando chegamos estava pior do que na partida anterior, fica complicado para criar”, explicou o comandante alvinegro.

Na tabela de classificação, o Ceará segue com três pontos na tabela e fica na 12ª colocação do Brasileirão. O próximo compromisso, no entanto, é pela Copa do Brasil. O duelo é na quarta, às 21h30, fora de casa, contra o Tombense-MG.

