Ceará sente ausência de Vina, falhas na defesa e tem vaias para Messias em 1ª derrota de Dorival

O Ceará perdeu para o Botafogo neste domingo (17). Após três vitórias consecutivas, o técnico Dorival Júnior sofreu a primeira derrota à frente do time, com placar de 3 a 1 na Arena Castelão. E o confronto pelo Brasileirão teve falhas da defesa, vaias para Messias e a falta sentida de Vina.

É fato: o roteiro poderia ser diferente logo aos 2, com gol mal anulado de Lima. Apesar disso, a atuação coletiva foi abaixo, principalmente dos defensores. O Vovô não foi dominante e letal como nas apresentações anteriores e teve a reta final do 1º tempo como o melhor momento.

Números de Ceará x Botafofo (SofaScore)

Posse de bola: 65% x 35%.

Finalizações: 18 x 11.

Finalizações no gol: 4 x 3.

Faltas: 16 x 15.

Passes: 467 x 256.

Legenda: O técnico Dorival Júnior buscou soluções para melhorar a atuação do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

No âmbito defensivo, Messias e Luiz Otávio não conseguiram frear as investidas de Erison, autor de dois gols. Os laterais também não ofereciam solidez. E o ataque, sem o camisa 29, perdeu criatividade, concentrando ações em Lima, que balançou as redes.

Variação do 4-3-3

Legenda: Lima atuou aberto pela direita e também centralizado contra o Botafogo Foto: Thiago Gadelha / SVM

A formação original desde a chegada de Dorival foi o 4-1-2-3 (4-3-3), com três volantes preenchendo o meio-campo. No ataque, um falso 9: Zé Roberto foi escalado contra o Botafogo. Com o placar mais adverso, no entanto, Lima ficou centralizado e se posicionou como um típico “camisa 10”.

Na frente teve Cléber, com Mendoza e Erick abertos. Pelo panorama de jogo, não funcionou da melhor forma. Todavia, a mudança indica um repertório que pode ser útil num momento futuro com Dorival. O treinador tentou as variações para vencer o jogo.

Vaias para Messias

Ao término do jogo, Messias se desculpou pela atuação individual. No primeiro gol botafoguense, não venceu dividida com Erison, que terminou com assistência para Victor Sá. Já no terceiro, perdeu novamente para o atacante e deixou o espaço para Romildo, que sofreu pênalti de Luiz Otávio.

Messias Zagueiro do Ceará “O torcedor pode fazer o que quiser. Hoje, infelizmente, falhei, aceito as vaias. Mas isso não atrapalha meu trabalho. Sei o profissional que sou e vou continuar trabalhando”.

Prejuízo para escalação

Legenda: Lima foi expulso no fim do 2º tempo pelo árbitro Raphael Claus (FIFA) Foto: Thiago Gadelha / SVM

O saldo do confronto é negativo, seja pelo resultado ou pelos problemas para as próximas rodadas. No fim do jogo, Lima terminou expulso após desentendimento com volante Caíque. Richardson foi substituído no 1º tempo, com desconforto muscular.

O departamento médico alvinegro tem, de acordo com o último boletim: Jael (recuperação pós-cirúrgica), Buiú (recuperação pós-cirúrgica), Victor Luis (lesão muscular na coxa), Dentinho (edema muscular na coxa) e Sobral (lombalgia).

Próximos jogos do Ceará