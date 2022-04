Ceará perde para Botafogo na Arena Castelão pela Série A de 2022

O Ceará perdeu para o Botafogo por 3 a 1, neste domingo (17), pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro de 2022. Na Arena Castelão, o time carioca abriu o placar com Victor Sá, mas Lima empatou. No 2º tempo, Erison marcou duas vezes. Assim, encerrou a sequência positiva do técnico Dorival Júnior no Vovô, que somava três vitórias consecutivas.

Na tabela de classificação, segue com três pontos e fica na 12ª colocação. O próximo compromisso, no entanto, é pela Copa do Brasil. O duelo é na quarta-feira, às 21h30, fora de casa, contra o Tombense-MG.

Primeiro tempo

Legenda: Lima foi um dos destaques ofensivos do Ceará contra o Botafogo Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará iniciou a partida com linhas altas e Zé Roberto na vaga de Vina, suspenso. Na pressão dos primeiros minutos, balançou as redes aos 2, com Lima escorando cruzamento de Bruno Pacheco. De modo equivocado, a arbitragem anulou o lance alegando que a bola saiu pela lateral.

Com o avançar do tempo, os visitantes cresceram no jogo e, mais organizados, levaram perigo com chutes da intermediária. Aos 17, Victor Sá recebeu de Erison e chutou forte para abrir o placar: 1x0.

O lance trouxe mais ânimo ao Vovô, que aumentou a intensidade e criou diversas chances de empatar. Aos 41, Lima aproveitou corte da defesa e chutou sem deixar a bola cair, empatando em 1x1.

Segundo tempo

Legenda: Ceará e Botafogo protagonizaram uma partida de muita intensidade na marcação Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na volta do intervalo, as equipes mantiveram a alta intensidade, mas o Botafogo surgiu mais perigoso. Aos 9, Patrick de Paula finalizou na trave, e Erison empurrou para o fundo da rede, em lance anulado por impedimento do centroavante.

Aos 14, o atacante do Fogão teve nova chance: após bola levantada na área, cabeceou e fez o 2x1. Após checagem do VAR, o tento foi confirmado.

O técnico Dorival Júnior então chamou Erick e Cléber. Com postura mais ofensiva, cedeu contra-ataque. Aos 34, Luiz Otávio derrubou Romildo na área e gerou pênalti. Erison foi para a bola e ampliou: 3x1, decretando números finais na Arena Castelão.