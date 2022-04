Início de Dorival Júnior no Ceará tem resultados históricos, padrão tático e nova mentalidade

O início do técnico Dorival Júnior no Ceará foi extremamente positivo. Em curto intervalo de tempo, com pressão por resultado e uma sequência difícil pela frente, o comandante conseguiu vitórias históricas para o clube, manteve o 100% de aproveitamento e definiu um novo padrão tático.

O processo trouxe um novo ânimo ao clube após os insucessos de 2022. Com a retomada das vitórias, a mentalidade do elenco também mudou, com mais confiança e imposição nos jogos.

Marcas do início de Dorival Júnior no Ceará

Resultados históricos

Legenda: O Ceará conseguiu vencer, de virada, o Independiente-ARG na estreia da Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

O Ceará teve três partidas complicadas, com logística desgastante, na chegada de Dorival. A semana chuvosa também dificultou os treinos no CT de Porangabuçu. Apesar disso, o Ceará conseguiu três vitórias no intervalo, com seis gols marcados e somente três sofridos.

No aspecto histórico, marcas expressivas para o clube centenário: primeira vitória internacional em torneio oficial contra um clube argentino (Independiente), primeira vitória fora de casa contra o Palmeiras e primeira vitória do futebol cearense em competição no exterior (La Guaira-VEN).

Assim, o time assumiu a ponta do Grupo G da Copa Sul-Americana e ainda atingiu um feito não alcançado no Brasileirão de 2021: vencer como visitante. Os próximos desafios também são importantes e podem sacramentar a virada de chave alvinegra no ano de 2022 com o técnico.

Próximos jogos do Ceará em 2022

17.04 - Ceará x Botafogo, às 19h, na Arena Castelão | Série A

20.04 - Tombense-MG x Ceará, às 21h30, no Soares de Azevedo | Copa do Brasil

26.04 - General Caballero-PAR x Ceará, às 19h15, no Defensores del Chaco | Sul-Americana

Padrão tático

Legenda: Vina é um dos protagonistas do elenco do Ceará em 2022 Foto: Felipe Santos / Ceará

Em todos os jogos até o momento, Dorival Júnior escalou o Ceará no esquema 4-3-3. O detalhe é a presença de três volantes no meio-campo e Vina atuando centralizado no ataque, como falso 9.

O sistema foi mantido, diferente da formação de 4-1-3-2 utilizada por Tiago Nunes. A alternância promoveu o crescimento técnico de peças do elenco, como os atacantes Lima e Erick. Além disso, permitiu que a equipe retomasse a forte transição com um poder de recuperação de bola maior.

A partida contra o Botafogo, no domingo (17), às 19h, na Arena Castelão, pela Série A, pode servir como um teste, já que não terá Vina (suspenso). No futuro, com a saída do centroavante Matheus Peixoto do departamento médico, Dorival também deverá rever o esquema para uso do reforço.

Legenda: Com Dorival Júnior, o Ceará atua no esquema tático 4-3-3 Foto: reprodução / Lineup11

Nova mentalidade

O Ceará marcou dois gols contra o Palmeiras em 13 minutos. Diante do La Guaira, precisou de nove. A intensidade se tornou uma característica da “Era Dorival”, assim como um time mais letal, que precisa de poucas oportunidades para abrir o marcador.

O processo faz parte da nova mentalidade, com a recuperação do elenco. Nos bastidores da vitória frente ao time paulista, o discurso da comissão técnica ficou nítido: “Não era para ser 3 a 2 o jogo, era para ser 5 a 1. É para vocês verem a capacidade que nós temos”, afirmou Dorival.