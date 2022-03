Com eliminação, Ceará fracassa em 2ª meta de 2022 e só voltar a jogar em duas semanas; veja cenário

O Ceará amargou a 2ª eliminação precoce na temporada de 2022. Após perder nos pênaltis para o Iguatu, pelas quartas de final do Campeonato Cearense, o time comandado pelo técnico Tiago Nunes voltou a cair nas penalidades, desta vez para CRB, pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão.

Os dois resultados podem ser listados como “vexames” na história alvinegra, principalmente pelo investimento recorde do clube no ano: tem o maior orçamento do futebol cearense. Assim, dois resultados entram no rol de objetivos que fracassaram no ano.

No Estadual, o planejamento da diretoria seria conquistar o título - a final será disputada entre Fortaleza x Caucaia. No Nordestão, o foco era chegar na decisão, mas a queda impediu o avanço às semifinais, formadas por: Fortaleza x Náutico e Sport x CRB.

O grande desafio agora é evitar que o primeiro trimestre de 2022 impacte psicologicamente o elenco para a sequência do ano. O Ceará ainda tem pela frente a Série A, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Objetivos do Ceará para 2022

Campeonato Cearense: conquistar o título (eliminado para o Iguatu nas quartas) .

. Copa do Nordeste: avançar para a final (eliminado para o CRB nas quartas) .

. Copa do Brasil: avançar no mínimo às quartas de final.

Série A: conseguir posição que classifica para torneio internacional.

Copa Sul-Americana: avançar na fase de grupos.

Legenda: O Ceará foi superado pelo CRB em disputa de pênalti da Copa do Nordeste Foto: Kid Júnior / SVM

Duas semanas sem jogos

Sem participar da fase decisiva da Copa do Nordeste e do Estadual, o Ceará ganhou uma folga forçada no calendário até a próxima competição de 2022, a Sul-Americana. O sorteio da fase de grupos do torneio da Conmebol, etapa que o Vovô está inserido, é nesta sexta (25).

A primeira rodada da Sula será entre os dias 6 e 7 de abril, ou seja, no intervalo de duas semanas. Apesar da indefinição do adversário, pelo chaveamento, o Vovô estreia na Arena Castelão.

Com pouco intervalo, no dia 10, está previsto o início da Série A do Brasileiro. Já na próxima semana, na segunda-feira (25), o time conhece o oponente na 3ª fase da Copa do Brasil.

Calendário do Ceará de 2022

Sul-Americana

25/03 - Sorteio da fase de grupos com Ceará (Sul-Americana) e Fortaleza (Libertadores).

1ª rodada das duas competições (previsão): dias 6 e 7 de abril.

Copa do Brasil

28/03 - Sorteio dos jogos com Ceará e Fortaleza.

Série A do Brasileiro