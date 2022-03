Sorteio da Sul-Americana de 2022: veja onde assistir, horário, potes e calendário de jogos

O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana 2022 ocorre nesta sexta-feira (25). Após as etapas preliminares, 32 clubes, como o Ceará, participam do chaveamento. O evento da Conmebol tem previsão de início às 12h (de Brasília).

Regras do sorteio da Sul-Americana 2022

Na dinâmica, os participantes da competição são distribuídos em quatro potes, de acordo com o ranking sul-americano, e as chaves são formados por quatro times em cada grupo (um representante dos Potes 1, 2, 3 e 4). O Vovô, por exemplo, que participa da competição pela segunda vez seguida, fica no Pote 3.

Pelo regulamento, a Conmebol não permite o enfrentamento por times do mesmo país na fase de grupos que se classificaram de forma direta. Com isso, o Vovô não poderá enfrentar Inter, Santos, São Paulo, Atlético-GO e Cuiabá. O Fluminense, eliminado na 2ª Fase da Pré-Libertadores, é o único que pode enfrentar algum time brasileiro.

Onde assistir ao sorteio da Sul-Americana 2022

Além do Diário do Nordeste, às 11h30, o torcedor pode acompanhar o sorteio pelo canal fechado ESPN.

Potes do sorteio da Sul-Americana de 2022

Os 32 clubes são distribuídos em quatro potes (1, 2, 3 e 4). Um integrante de cada pote é sorteado e alocado em um grupo, seguindo a ordem alfabética das chaves: A, B, C, D, E, F, G e H.

Pote 1:

Santos

Independiente-ARG

São Paulo

Internacional

Racing-ARG

LDU-EQU

Lanús-ARG

Junior Barranquilla-COL

Pote 2:

Defensa y Justiça-ARG

Jorge Wilstermann-BOL

Independiente Medelín-COL

Melgar-PER

Montevideo Wanderers-URU

Oriente Petrolero-BOL

La Guaira-VEN

Unión La Calera-CHI

Pote 3:

River Plate-URU

Atlético-GO

Ceará

Banfield-ARG

Metropolitanos-VEN

Unión Santa Fé-ARG

Ayacucho-PER

9 de Octubre-PAR

Pote 4:

Antofagasta-CHI

Guaireña-PAR

Cuiabá

Gral Caballero-COL

Fluminense

Everton-CHI

Universidad Católica-EQU

Barcelona de Guaiaquil-EQU

Premiação e calendário

O calendário básico da Sul-Americana foi divulgado pela Conmebol. A final, em partida única, está prevista para 1 de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A entidade também definiu a premiação oferecida pela competição. Na fase de grupos, o montante é de US$ 300 mil por cada confronto como mandante. Como cada time atua três vezes, o Ceará deve embolsar cerca de R$ 5,1 milhão.

CALENDÁRIO DA SUL-AMERICANA DE 2022



FASE DE GRUPOS (PREVISÃO)

1º Rodada: 7 de abril

2º Rodada: 14 de abril

3º Rodada: 28 de abril

4º Rodada: 5 de maio

5º Rodada: 19 de maio

6º Rodada: 26 de maio

OITAVAS DE FINAL

Ida: 30 de junho

Volta: 7 de julho



QUARTAS DE FINAL

Ida: 4 de agosto

Volta: 11 de agosto



SEMIFINAIS

Ida: 1 de setembro

Volta: 11 de setembro



FINAL

1 de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília



Premiação da Sul-Americana de 2022

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo em casa, 3x. (cerca de R$ 5,1 milhão).

Oitavas de final: US$ 500 mil (cerca de R$ 2,8 milhões).

Quartas de final: US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões).

Semifinal: US$ 800 mil (cerca de R$ 4,5 milhões).

Vice-Campeão: US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,4 milhão).

Campeão: US$ 5 milhões (cerca de R$ 28,6 milhões).

