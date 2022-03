Ceará na Sul-Americana: saiba mais sobre os rivais do Vovô e análise do Grupo G

O Ceará conheceu os adversários na Copa Sul-Americana 2022 e imediatamente já se inicia um processo de análise dos adversários e contexto dos jogos que já iniciam em pouco mais de 10 dias.

Sob novo comando após a demissão de Tiago Nunes, o Vovô estreia contra o tradicional Independiente-ARG, que foi rival do Fortaleza em 2019, quando o clube disputou a Sul-Americana (à época só com mata-mata).

Em seguida, joga fora de casa contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, e também fora de casa contra o General Caballero (PAR). Volta para a capital cearense para pegar novamente a equipe venezuelana, encara os paraguaios no Castelão também. Finaliza a fase de grupos contra os argentinos em Avellaneda.

Legenda: Grupos da Sul-Americana Foto: Conmebol

Veja análise dos rivais do Ceará

Independiente (ARG)

Legenda: O Rey de Copas não vive boa fase no início de temporada Foto: Independiente

O Rey de Copas não vive um bom momento. Em crise financeira, teve de negociar bons nomes do elenco, entre eles Silvio Romero, atual atacante do Fortaleza. Na Copa da Liga Argentina não vive boa fase. É apenas o 10º colocado no Grupo B, que tem 14 times.

O melhor jogador do time é o meia Lucas Romero, que já teve passagens pelo Cruzeiro. O chileno Leandro Benegas chegou com a missão de substituir Romero, mas até agora não convenceu.

Deportivo La Guaira (VEN)

Legenda: Deportivo La Guaira vive boa fase na Venezuela Foto: Deportivo La Guaira

Clube recente, fundado em 2008, a equipe venezuelana está bem no atual Campeonato Venezuelano, sendo o líder da competição. Nas últimas temporadas, sempre tem figurado nas primeiras posições.

Passou para a fase de grupos da Sul-Americana após virar um confronto quase perdido contra o Hermano Cólmenarez, após iniciar perdendo por 2 a 0 na primeira partida. Na decisão, fez 3 a 0 e avançou.

General Caballero (PAR)

Legenda: General Caballero despachou o Sol de América na pré-Sula, mas vai muito mal no Campeonato Paraguaio Foto: Conmebol

Clube que ascendeu da segunda divisão do futebol paraguaio para a primeira em 2021, o General Caballero é uma equipe modesta do futebol paraguaio e o atual lanterna da competição. Nos primeiros 7 jogos, perdeu 5.

No entanto, surpreendeu ao eliminar o Sol de América da pré-Sulamericana vencendo o duelo de 180 minutos por 5 a 1. É candidato a ser o saco de pancadas do grupo.

Veja a ordem dos jogos do Ceará

CALENDÁRIO DA SUL-AMERICANA 2022

FASE DE GRUPOS (previsão)

1º Rodada: 5 a 7 de abril (casa) - Independiente-ARG

2º Rodada: 12 a 14 de abril (fora) - Deportivo La Guaira-VEN

3º Rodada: 26 a 28 de abril (fora) - General Caballero-PAR

4º Rodada: 3 a 5 de maio (casa) - Deportivo La Guaira-VEN

5º Rodada: 17 a 19 de maio (casa) - General Caballero-PAR

6º Rodada: 24 a 26 de maio (fora) - Independiente-ARG

OITAVAS DE FINAL

Ida: 28 a 30 de junho

Volta: 5 a 7 de julho

QUARTAS DE FINAL

Ida: 2 a 4 de agosto

Volta: 9 a 11 de agosto

SEMIFINAIS

Ida: 30 de agosto a 1º de setembro

Volta: 6 a 8 de setembro

FINAL

Decisão: 1º de outubro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (Brasil)