"Nossa equipe tem dificuldade de fazer gol", reconhece Tiago Nunes após eliminação do Ceará

O técnico Tiago Nunes reconheceu a fragilidade no setor ofensivo do Ceará após a eliminação para o CRB-AL nas quartas de final da Copa do Nordeste. Na análise da partida, o comandante enalteceu o sistema defensivo e a campanha alvinegra na competição regional.

"Nossa equipe é a equipe que o torcedor gosta de ver: ofensiva, que cria muitas situações de gol, ataca muito o adversário e finaliza muitas vezes. Hoje, nós finalizamos 26 vezes, tivemos nove chances de gols. Nossa equipe tem dificuldades de fazer gol, infelizmente. É um time que está se qualificando cada vez mais para buscar esse equilíbrio entre o jogo ofensivo e o jogo de proposição e também ao aproveitamento. Mesmo assim, é uma equipe defensivamente sólida. Em nove partidas na Copa do Nordeste, sofremos apenas dois gols. Saímos da competição com um aproveitamento muito bom. Uma disputa de pênalti, mais uma vez caindo fora em jogo eliminatória, onde faltou esse melhor aproveitamento das chances criadas para ter sucesso."

Durante a coletiva de imprensa, Tiago Nunes comentou as recentes eliminações e fez um paralelo acerca do resultado e do trabalho desenvolvido à frente do Ceará.

"Futebol é um jogo de muitos detalhes. Os detalhes, muitas vezes, são uma questão de aproveitamento, de você ter a capacidade de ganhar do adversário quando tem as oportunidades. Eu falei para os jogadores que ninguém neste vestiário tem mais experiência do que eu, principalmente em jogos de decisões, em jogos importantes, de conquistas internacionais e nacionais, decisões por pênaltis e dentro e fora de casa. Já tive grandes vitórias e grandes derrotas. O futebol é feito de repetição. Tenho que me basear no que a equipe apresenta de produtividade: é um time que cria, que constrói e propõe, agressiva e que finaliza bastantes e que traz alegria ao torcedor. Infelizmente, por duas situações diferentes, não conseguimos passar adiante no Estadual e na Copa do Nordeste", disse o comandante.

"Nós temos que entender que isso é um processo de aprendizado. Se vermos o resultado final, a campanha e o trabalho são ruins. Se você medir produtividade e jogo a jogo, a comissão técnica é capaz e competente, trabalha bem e nós temos uma relação leal com os jogadores. Quem é da casa, sabe que as coisas são resolvidas de maneira leal. Eu me sinto confortável, trabalho bem, sou qualificado e enquanto tiver este ímpeto de evolução e de melhora, sempre vou me sentir confortável", completou Tiago Nunes.

Por fim, o gaúcho, de 42 anos, comentou as lições tiradas após as eliminações.

"O Ceará sempre foi uma equipe com aproveitamentos bons. Nas últimas temporadas, criava pouco e fazia gols e acabava vencendo por placares mínimos e muitas vezes conseguiu grandes campanhas. Desde que cheguei aqui, a equipe tem produzido muito ofensivamente, tem criado muitas situações de gols. Esse ano ainda mais. Tivemos muitas oportunidades no Estadual e na Copa do Nordeste. O futebol ele cobra um preço muito caro, ainda mais em competições de mata-mata. Você tem que estar bem naquele dia, naquele momento, não dá para deixar para depois. O seu nível de aproveitamento tem que ser 100%, se não você paga um preço caro como aconteceu hoje. Questão de aprendizado, é você melhorar o seu aproveitamento e estar mais focado para fazer os gols. É uma questão de evolução individual dos atletas."