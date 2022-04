Dorival Junior é o primeiro treinador do Ceará a vencer os três primeiros jogos nos últimos 10 anos

O início de Dorival Junior no Ceará é bastante positivo. Com 100% de aproveitamento nas partidas iniciais, o experiente técnico atingiu uma marca importante: é o primeiro treinador do Ceará a vencer os três primeiros jogos nos últimos 10 anos.

A última vez que alguém conseguiu esta marca foi PC Gusmão, em 2012. Naquele ano, o Vovô superou Guarany de Sobral (3x1), Horizonte (3x0) e Icasa (2x0) pelo Campeonato Cearense.

O detalhe é que a sequência inicial de Dorival foi bem mais pesada, contra Independiente-ARG, Palmeiras e Deportivo La Guaira-VEN.

Ele já era o primeiro dos últimos 16 treinadores do Ceará a começar com duas vitórias consecutivas e agora melhora ainda mais esta marca.

Os triunfos são capazes de garantir uma mudança de confiança e motivação no Alvinegro para o começo de trabalho, que é promissor.