Vina, do Ceará, repudia caso de racismo contra torcida do Fortaleza na Argentina: “lixo humano”

O meia Vina, do Ceará, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira (14) para repudiar o ato de racismo de um torcedor do River Plate contra a torcida do Fortaleza na Argentina. Apesar da rivalidade com o clube tricolor, o jogador escreveu que “somos todos iguais” em story no Instagram.

“Lixo humano! Somos todos iguais, independente da rivalidade”, publicou.

Um babaca que está na torcida do River se prestou a esse papel de jogar banana pra torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez. Cena ridícula e totalmente desnecessária!



Vídeo feito por um amigo que está lá nas arquibancadas. pic.twitter.com/bMISRd8dRA — Lanio P. ☀️🌵🇮🇹 (@alaniotv) April 14, 2022

O episódio do estádio Monumental de Núñez também gerou notas de repúdio do Fortaleza e do River Plate. Na ação, um torcedor argentino jogou uma banana no local destinado aos torcedores leoninos.

Na provocação, ainda deu "tchauzinho" e "beijinho" para os apoiadores do Fortaleza, além de mostrar uma camisa da seleção da Argentina. As pessoas próximas riam da ação no vídeo flagrado.