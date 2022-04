Dorival Junior é o primeiro dos últimos 16 treinadores do Ceará a começar com duas vitórias

Em uma semana, o técnico Dorival Junior conseguiu um impacto imediato no Ceará. A missão não era fácil. Pegou duas pedreiras (Independiente-ARG e Palmeiras) e conseguiu vencer os dois adversários. Com 100% de aproveitamento nos jogos iniciais, o treinador já estabelece uma marca positiva: é o primeiro dos últimos 16 técnicos do Alvinegro a começar com duas vitórias.

O levantamento considera os dois primeiros jogos oficiais de cada passagem. (Exemplo: Enderson Moreira e Lisca comandaram o clube duas vezes neste período).

Antes dele, o último a conseguir vencer os dois jogos iniciais foi Silas, em 2015. Há sete anos, ele havia sido contratado para substituir Dado Cavalcanti e, nas duas primeiras partidas, venceu Maranguape (4x3) e Botafogo-PB (1x0). Naquele ano, ele foi o comandante do Vovô no título da Copa do Nordeste.

Legenda: Silas foi o último treinador que conseguiu começar no Ceará com duas vitórias Foto: Arquivo DN

O detalhe é que Dorival teve um desafio bem maior. Tanto pelo peso dos oponentes como pela forma que as vitórias foram conquistadas. Contra o Rey de Copas, saiu atrás no placar e conseguiu a virada (a 1ª do time em 2022), demonstrando poder de reação.

Contra o Palmeiras, teve grande atuação (o melhor jogo do ano), anulando o atual bicampeão da Libertadores e marcando três gols em pleno Allianz Parque.

E o treinador foi protagonista nas duas ocasiões. Pela Sul-Americana, mexeu bem e fez o time melhorar de postura após o intervalo. No jogo do Brasileirão, escalação e estratégia funcionaram muito bem desde o início e fez mudanças que também foram efetivas. Mérito pra ele.

Os triunfos são capazes de melhorar o aspecto psicológico de um bom elenco, que vinha em crise de confiança pelos recentes maus resultados.

Dorival Junior ainda tem muito trabalho pela frente, mas o começo já é positivo.

PRIMEIROS JOGOS DOS ÚLTIMOS TREINADORES DO CEARÁ