Ceará conquista seis vitórias seguidas fora do Estado pela primeira vez na história

O técnico Dorival Júnior tem um ótimo começo no Ceará. Com três vitórias, já sai fortalecido desta sequência inicial. E os dois resultados mais recentes constituiram uma marca inédita nos 107 anos do clube: o Alvinegro venceu seis jogos seguidos fora do Estado pela primeira vez na história.

Os triunfos sobre Palmeiras (Brasileirão) e Deportivo La Guaira (Copa Sul-Americana) fizeram o Vovô atingir esta sequência, já que antes havia vencido Sergipe, Atlético de Alagoinhas e Campinense, pela Copa do Nordeste, além do São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil.

O levantamento é do jornalista Felipe Castro, do podcast Taticast, a quem a Coluna parabeniza pela pesquisa histórica.

A marca é relevante por mostrar que o Ceará começa forte em um aspecto que, em 2021, foi um problema. Em todo o ano passado, o Vovô não venceu nenhum jogo de Campeonato Brasileiro nem da Copa Sul-Americana atuando fora da Arena Castelão.

Agora, já consegue, de cara, triunfos relevantes nestas duas competições, acabando com uma marca que poderia se tornar mais incômoda caso persistisse.

Detalhe: como venceu seis jogos seguidos, obviamente o Alvinegro marcou gols em todos eles (foram 11 ao todo). Além disso, a defesa tem um bom desempenho também. Sofreu apenas 2 gols, sendo o Palmeiras o único time que conseguiu balançar as redes cearenses (e um dos gols foi de pênalti).

VEJA SEQUÊNCIA DE VITÓRIAS DO CEARÁ FORA DO ESTADO

Sergipe 0 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

Atlético de Alagoinhas 0 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

São Raimundo-RR 0 x 3 Ceará (Copa do Brasil)

Campinense 0 x 1 Ceará (Copa do Nordeste)

Palmeiras 2 x 3 Ceará (Brasileirão)

Deportivo La Guaira 0 x 2 Ceará (Sul-Americana)