Em noite histórica, Ceará se impõe contra o La Guaira e Dorival sai fortalecido de sequência inicial

O Ceará fez valer a superioridade técnica para vencer o Deportivo La Guaira por 2 a 0, na noite desta terça-feira (12), jogando no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas. Uma noite histórica para o Alvinegro, que conquistou a primeira vitória de um time cearense atuando fora do Brasil em jogos oficiais.

Não demorou para a construção do resultado. Com 10 minutos, o Vovô já vencia por 2 a 0, com dois golaços marcados por Vina e Lima, respectivamente. O camisa 29, aliás, foi o 1º atleta a marcar um gol por um time cearense num jogo oficial no exterior.

O 1º tempo foi de imposição do Alvinegro, que poderia ter construído tranquilamente um placar ainda maior na etapa inicial. Outras chances foram criadas com Michel Macedo, Vina e Mendoza. Na etapa final, não foi diferente. Os venezuelanos pouco ameaçaram e o Ceará, mesmo tirando o pé do acelerador e mostrando clara preocupação com a questão física, teve oportunidades para ampliar.

Erick chegou a driblar o goleiro e, sozinho, mandou na trave.

Foi um bom jogo coletivo do Ceará, mas com destaques individuais: Michel Macedo, Bruno Pacheco, Richard, Richardson (titular pela 1ª vez com Dorival), Lima e Vina foram acima da média.

Dorival fortalecido

Foto: KID JUNIOR

O resultado foi extremamente importante por dois aspectos principais:

O Ceará segue líder do Grupo G, com 6 pontos em dois jogos, e segue com três pontos de vantagem sobre o Independiente-ARG, que venceu o General Caballero nesta terça-feira (12); O mais importante: o técnico Dorival Junior sai bastante fortalecido da sequência inicial. De cara, teve três jogos complicados e venceu todos. Com 100% de aproveitamento, mudou a postura da equipe e tem méritos nos resultados.

O comandante alvinegro precisava de um impacto imediato, e consegue da melhor maneira possível. O trabalho é longo, mas o início é bastante promissor.