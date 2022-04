Comissário de voo do Ceará faz paródia em homenagem ao clube e viraliza nas redes sociais

A viagem do Ceará até a Venezuela foi histórica. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo La Guaira, na noite da última terça-feira (12), o Alvinegro voltou ao Brasil com muitos motivos para comemorar. E a alegria esteve presente até no avião. Em homenagem inusitada, o comissário do voo alvinegro fez uma paródia da música "Será?", de Legião Urbana, em homenagem ao clube.

O comissário Ronald Pennaforte foi o autor da música, que caiu nas graças de jogadores, membros da comissão técnica e diretoria do Alvinegro, que estavam no avião.

"Obrigado pela presença, um prazer muito grande estar com vocês dessa delegação maravilhosa do nosso querido Vozão, nosso querido Ceará. Parabéns pela vitória mais uma vez e, conforme prometido, a paródia inédita do nosso querido Vozão está pronta", disse ele, antes de cantar a música.

O vídeo foi gravado e viralizou nas redes sociais, sendo repostado por vários torcedores. Veja:

Após o voo, Ronald ainda postou foto nas redes sociais ao lado do técnico Dorival Junior, e recebeu o carinho da torcida alvinegra nos comentários.