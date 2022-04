Ceará na Sul-Americana 2022: logística de viagem, análise dos adversários e ordem dos jogos

O Ceará Sporting Club inicia a jornada na CopaSul-Americana de 2022 na próxima terça-feira (5). Pelo 2º ano consecutivo, o time alvinegro se faz presente na competição da Conmebol, dessa vez com maior ambição internacional. Assim, o Vovô quer mostrar força na América do Sul.

O sorteio definiu a equipe no Grupo G, com Independiente-ARG, Deportivo La Guaira-VEN e General Caballero-PAR. Em premiação, 900 mil dólares (cerca de R$ 4,2 milhões) arrecadados. A missão é se manter líder e avançar às oitavas (apenas o 1º colocado se classifica). Veja a posição da gestão sobre o torneio.

Análise dos adversários

Dos clubes que brigam com o Ceará pela classificação, o de maior tradição é o Independiente-ARG. Tido como ‘Rei de Copas’, tem quatro títulos da Libertadores e duas da Sul-Americana. Assim, a estreia contra o time de Avellaneda, na terça (5), às 19h, na Arena Castelão, é tida como uma final.

"A Sul-Americana de 2022 tem muitos times tradicionais, então todos os grupos estariam fortes. A gente sabia que seria o Independiente, Racing ou Defensa Y Justicia, então teria um time muito forte na chave. É uma competição que se classifica só o campeão da chave, então esse jogo (de estreia) dá um ar de final para ter uma condição de classificar. Lógico que temos de fazer a nossa parte nos outros jogos, mas (a gestão) percebeu um grupo muito forte. Temos o principal campeão de copas na nossa chave. Então a gente sabe da força e tradição”, explicou Sérgio Dimas, executivo de futebol.

Ordem de jogos do Ceará na Sul-Americana

05/04, às 19h15 - Ceará x Independiente-ARG, na Arena Castelão.

12/04, às 19h15 - La Guaira-VEN x Ceará, no Olímpico UCV.

26/04, às 19h15 - General Caballero-PAR x Ceará, em local a definir.

03/05, às 21h30 - Ceará x La Guaira-VEN, na Arena Castelão.

17/05, às 19h15 - Ceará x General Caballero-PAR, na Arena Castelão.

25/05, às 21h30 - Independiente-ARG x Ceará, no Estádio Libertadores de América.

Logística de viagem

Com três jogos no exterior pela frente, o planejamento do Ceará envolve o fretamento de voos para essas partidas. Assim, com a alocação da delegação e a alimentação, o Vovô deve investir quase tudo que recebeu na 1ª fase: gastos estão estimados em 780 mil dólares, e o clube ganhou 900 mil.

"Os custos são todos do clube, da viagem, voo, hotel, translado interno, você tem que bancar tudo, então praticamente o que recebe para jogar você usa para viajar e ter a logística. Não é barato, os voos estão caros, os jogos em casa também tem custos, porque tem que receber a equipe de delegados, pagar hospedagem, translado, e também para equipe de arbitragem. É responsável por pagar a passagem do delegado e translado. Para os jogos internacionais, vamos tentar minimizar a logística, com calendário envolvendo Copa do Brasil e Brasileirão. Se vamos jogar em São Paulo, por exemplo, pegar um voo de lá direto para Venezuela e depois voltar, por exemplo”, concluiu Dimas.

Histórico em competições internacionais

1995 (Copa Conmebol): participou da 1ª fase e foi superado pelo Corinthians.

2011 (Sul-Americana): participou da 1ª fase e foi superado pelo São Paulo.

2021 (Sul-Americana): foi vice-líder do Grupo C, em chave com Arsenal de Sarandí-ARG, Bolívar-BOL e Jorge Wilstermann-BOL.

Legenda: Em 2021, o Ceará venceu o Bolívar-BOL na Arena Castelão pela fase de grupos da Sul-Americana Foto: Thiago Gadelha / SVM

Experiência e meta

O discurso da gestão é tornar o clube sempre presente em torneios internacionais. Em 2021, a equipe quase avançou, mas foi eliminada na rodada final. Hoje, a meta é chegar nas oitavas de final.

"A presença na Sul-Americana vai dando experiência, carga e a catimba que a competição pede. Acredito que, com isso, erros do ano passado não serão cometidos esse ano. Trouxemos reforços e a expectativa é a melhor possível. A gente quer que a experiência do ano passado ajude a melhorar o desempenho. Em 2021, a gente liderou praticamente toda a fase de grupos, faltou pouco e, por um detalhe, a gente deixou escapar, a gente quer que esse ano o detalhe final não aconteça”, concluiu.

Elenco do Ceará