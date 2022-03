Nível do elenco, escalação e categoria de base: as ideias de Dorival Júnior no Ceará

Novo técnico do Ceará, Dorival Júnior concedeu o primeiro treino à frente do elenco nesta terça-feira (29), no CT de Porangabuçu. A data também marcou a primeira coletiva do comandante, e alguns pontos iniciais do trabalho foram expostos, principalmente sobre definições dentro do próprio clube.

Após quase dois anos sem trabalhar em nenhuma equipe por questões de saúde, o profissional, que tem grande experiência no futebol brasileiro, aceitou o convite do Vovô. E o desafio terá pela frente em 2022: Copa Sul-Americana, Série A e Copa do Brasil. Veja abaixo algumas ideias do treinador.

Trabalhar com o que tem no elenco

Legenda: A diretoria do Ceará fez contratações para a temporada de 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

Dorival deixou claro que acredita no elenco. O momento atual é de recuperação mental dos atletas e ajustes no modelo de jogo, mas o grupo está qualificado para a sequência do ano. Assim, o técnico não pediu nenhuma contratação inicial e ressaltou o desejo de “trabalhar com o que foi montado”.

Apesar disso, o departamento de futebol fez um diagnóstico prévio do plantel e avalia situações pontuais do mercado, com foco no início da Série A. O processo ainda terá participação de Dorival.

Elenco do Ceará em 2022:

Goleiros (4): João Ricardo, Richard, Vinícius Machado e André Luiz.

Zagueiros (5): Luiz Otávio, Messias, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Marcos Vitor.

Laterais-direitos (3): Michel Macedo, Nino Paraíba e Buiú.

Laterais-esquerdos (3): Bruno Pacheco, Victor Luís e Kelvyn.

Volantes (5): Fernando Sobral, Richardson, Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane.

Meias (4): Vina, Lima, Wescley e Léo Rafael.

Atacantes (8): Cléber, Zé Roberto, Mendoza, Dentinho, Matheus Peixoto, Erick, Jael e Iury Castilho.

Legenda: O atacante colombiano Mendoza é um dos destaques do elenco do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Espaço para categoria de base

Dorival listou como uma das grandes virtudes da carreira o processo de revelar jogadores. O profissional ressaltou a importância do uso das categorias de base, uma das marcas do trabalho em outros clubes. Assim, a expectativa é de mais chances concedidas às crias de Porangabuçu.

Legenda: O atacante João Victor acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 Foto: Pedro Chaves / Ceará

Logo na primeira atividade foi possível perceber a presença do atacante João Victor, uma das principais promessas do Vovô. Além dele, o elenco tem Marcos Vitor e Léo Rafael, oriundos da base. Lacerda, Kelvyn, Buiú, Geovane e André Luiz são da base e concluíram a transição.

Atletas formados pelo Ceará

GL - André Luiz.

ZA - Gabriel Lacerda e Marcos Vitor.

LD - Buiú.

LE - Kelvyn.

VO - Geovane.

ME - Léo Rafael.

Mudanças pontuais táticas e nos titulares

Na apresentação, Dorival ressaltou que tentará aproveitar ao máximo o que Tiago Nunes deixou no time. Assim, não deve haver mudanças bruscas no modelo de jogo do Ceará de modo imediato. O processo é de transição até a implementação das ideias táticas da nova comissão técnica.

O contraponto: a fuga do 4-1-3-2 e de um time titular definido. O treinador revelou não gostar de limitar a análise para os números e citou o exemplo do 4-3-3, o preferido na carreira, que pode atacar com cinco atacantes e se defender no 4-4-2, ou seja, as fases do jogo ditam esse esquema.

Com uma equipe que cria muitas chances de gol, sabe que o desafio é encontrar um goleador. Além disso, deixou claro que “quem se escala é o jogador”, ou seja, a briga por posições está em aberto.