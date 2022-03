Primeiro treino de Dorival Jr no Ceará tem elenco quase completo e novidades entre os jogadores

Um dia após ser anunciado oficialmente, Dorival Jr comandou o primeiro treino no Ceará. Nesta terça-feira (29), o técnico foi apresentado em Porangabuçu e também já esteve em campo. A boa notícia é que, logo no início, o novo treinador já conta com o elenco quase completo à disposição, inclusive com novidades.

Dos jogadores do elenco principal, o lateral-direito Buiú (em recuperação pós-cirúrgica do joelho direito) e o atacante Jael (em recuperação pós-cirúrgica de lesão no tendão de aquiles) foram os únicos que não estiveram presentes no campo, assim como o atacante Matheus Peixoto. Os três ainda estão no Departamento Médico (DM).

Novidades

Legenda: Richard está recuperado de lesão e voltou a treinar Foto: Kid Junior/SVM

As novidades ficaram por conta de três atletas: o lateral-direito Michel Macedo e o volante Richard, que estavam realizando transição, já estão 100% recuperados e treinaram normalmente com o elenco.

O jovem atacante João Victor também esteve presente no 1º treinamento de Dorival Jr. Na apresentação, o treinador destacou que pretende trabalhar bastante com jogadores da base.

Os três deverão estar disponíveis para o jogo contra o Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (5), que vai marcar também a estreia de Dorival Jr no comando do Vovô.