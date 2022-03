Dorival Júnior é apresentado no Ceará: “confio muito no elenco”; assista vídeo

O Ceará Sporting Club apresentou o técnico Dorival Júnior nesta terça-feira (29), com coletiva no CT de Porangabuçu. Com a missão de substituir Tiago Nunes, assinou contrato até o fim de 2022. E o comandante ressaltou que confia no elenco alvinegro para a sequência do ano.

"Trabalhei com três jogadores (do elenco), o Victor, o Richard e o Wescley, mas conhecia a maioria. Assisti boa parte de todos os jogos do Ceará e isso já há dois ou três anos. Eu confio muito no elenco, um time forte, valente, que já nos mostrou um lado muito positivo em outras situações, e que passa sim por um momento de instabilidade, mas o ser humano tem o poder de buscar o reequilíbrio no momento de dificuldade, é enfrentar as situações e dar a virada”, declarou o treinador.

Quando questionado sobre a chegada de mais reforços, o técnico ressaltou que não pediu nenhuma contratação à diretoria alvinegra. “Eu quero trabalhar com o elenco que foi montado, acreditando que esse grupo pode nos dar uma ótima resposta", complementou o comandante alvinegro.

Sobre o aspecto tático, o Ceará utilizou o esquema 4-1-3-2 nos últimos meses. Dorival então ressaltou que gosta da formação 4-3-3 e que prefere não limitar esse aspecto através de números.

"Em uma fase atacando, tem uma distribuição em campo, uma ideia, um 4-3-3, só que eu chego próxima da área em outra condição, de repente com cinco jogadores na área. Para defender é o 4-3-3, ou 4-4-2, então eu fujo dos números porque acho que o futebol é uma totalidade. Por isso eu tento aproveitar o máximo do que o treinador anterior tenha deixado. Tiago acredita em uma forma, Dorival em outra, e o importante é o jogador ficar confortável. O treinador tem de se adaptar ao elenco que tem, apesar de eu ter uma ideia de jogo”, explicou.

A estreia do novo treinador à frente da equipe está marcada para a próxima terça-feira (5), quando enfrenta o Independiente-ARG, na Arena Castelão, às 19h15, pela 1ª rodada da Sul-Americana. Além da competição, o time cearense tem pela frente a Série A e a Copa do Brasil.