Dorival Jr acerta ao perceber necessidade de mudar mentalidade para Ceará crescer em decisões

No aspecto esportivo, os últimos 12 meses não foram bons para o Ceará. Apesar da vaga para a Copa Sul-Americana via Brasileirão, entre 2021 e 2022, o clube não venceu nenhum título, amargou eliminações precoces, perdeu três disputas por pênaltis e deixou a desejar em todos os momentos decisivos em que dependia exclusivamente de suas próprias forças.

E o recém-chegado Dorival Júnior já percebeu, com apenas um dia no clube, a necessidade de uma mudança de mentalidade. Na entrevista de apresentação, nesta terça-feira (29), o treinador destacou mais de uma vez a importância de trabalhar o aspecto psicológico dos jogadores.

E ressaltou que uma mudança emocional e de postura será crucial para o time crescer nos momentos decisivos.

"Enfrentei uma situação como essa no Flamengo, em 2018, que chegava às semifinais e não conseguia o último passo, o das conquistas. Eu disse que, a partir do momento que tivesse uma conquista, poderia ter uma sequência muito positiva. E o que eu observei aqui em apenas um dia, após a minha chegada, é que o Ceará está muito diferente do que eu vi alguns anos atrás. E eu sei que esse momento é muito doloroso ao torcedor, mas talvez seja um indício que, num espaço curto, tenhamos uma virada de chave. E essa mudança depende, também e muito da nossa mudança emocional. Da nossa postura em relação a enfrentar alguns desafios que virão pela frente. Por isso que eu me sinto preparado para esse momento e espero poder ser útil ajudando a minha equipe".