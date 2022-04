CT de Porangabuçu: veja a sede do Ceará e as próximas obras do clube; confira fotos exclusivas

O Ceará Sporting Club é uma instituição centenária e entra no rol das referências do Nordeste. Recordista nordestino de participações seguidas na Série A, o clube tem o investimento estrutural como um dos pilares do planejamento, em meta refletida no CT de Porangabuçu. O Diário do Nordeste teve acesso à sede alvinegra e detalha os próximos passos do Vovô.

O equipamento segue em constante evolução e intensificou as melhorias em 2019 - na atual gestão do patrimônio, empreiteiras atuam nas obras permitindo que a equipe interna do clube tenha foco na manutenção. Assim, o Vovô trabalha para oferecer a melhor condição aos funcionários, em CT elogiado até por outros times, como São Paulo.

Legenda: A gestão do Ceará fez a revitalização do gramado de treino do CT de Porangabuçu em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O CT apresenta espaços como: campos de treino, academia, CESP (Centro de Saúde e Performance), o setor de fisioterapia, refeitório, vestiários, salas administrativas e de staff do futebol, estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão), área de circulação, loja e o Ginásio Vozão.

Obras em execução no CT de Porangabuçu no momento

Centro Médico Dr. Gothardo Figueiredo : construção de um espaço mais amplo para a fisioterapia, sala de atendimento médico e recursos do CESP, além da inclusão de Pilates. Entrega: 50 dias.

: construção de um espaço mais amplo para a fisioterapia, sala de atendimento médico e recursos do CESP, além da inclusão de Pilates. Entrega: 50 dias. Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão): finalização do equipamento, com instalação de cadeiras no setor social e de conselheiros, alambrado, guarda corpo de vidro e quiosque de suplementação dos atletas, além de novos bancos de reserva e impermeabilização da arquibancada. Entrega: 50 dias.

Legenda: A finalização do estádio no CT de Porangabuçu é um das prioridades da gestão de patrimônio Foto: Thiago Gadelha / SVM

“O grande desafio é manter uma operação de melhoria estrutural com o clube vivo, em movimento, ocupando as instalações. A gente conversa com a comissão técnica, e o Tiago Nunes sempre reforça que as obras são importantes. Nós intensificamos isso porque são pontos fundamentais da atual gestão, com aval do presidente Robinson de Castro. Já há uma grande transformação física em curto espaço de tempo após a nossa entrada”, explicou Afonso Lobo, diretor de patrimônio do clube.

Legenda: Afonso Lobo é o diretor de patrimônio do Ceará desde 2019 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Últimas obras no CT de Porangabuçu

Revitalização dos gramados de treino da sede.

Expansão da academia do elenco principal.

Construção de uma garagem para abrigar o ônibus do clube e o transporte do visitante.

Reforma das salas do Administrativa, do Executivo e do Staff do Futebol.

Instalação de sistema de segurança biométrico.

Construção de salas de doping, arbitragem, árbitro de vídeo (VAR) e vestiário do visitante.

Construção do Centro de Saúde e Performance (CESP).

Reforma do espaço social do clube, com reestruturação das instalações elétricas, hidráulica e drenagem pluvial, inclusive com novo piso.

Reforma do espaço destinado à imprensa, onde ocorrem coletivas e pronunciamentos oficiais.

Legenda: O Ceará está construindo uma extensão do CESP no CT de Porangabuçu Foto: Thiago Gadelha / SVM

Legenda: A loja do Ceará na sede está próximo de ser concluída 100% para o torcedor Foto: Thiago Gadelha / SVM

Projetos futuros do CT de Porangabuçu

Para além do aspecto imediato, o Ceará trabalha com seis grandes projetos para mudar o patamar estrutural do clube no cenário nacional e conseguir uma maior aproximação com o torcedor. As propostas estão projetadas junto da diretoria patrimonial e serão executadas nos meses seguintes.

1. Área Verde

O Ceará tem o objetivo de unificar as áreas verdes do CT, incluindo os gramados. Assim, aumenta as possibilidades de trabalho do elenco principal, em obra milionária com duração de até cinco meses. Hoje, a reforma está prevista para iniciar em novembro de 2022, devido à paralisação dos jogos para a Copa do Mundo, com entrega estimada para antes do Campeonato Brasileiro de 2023.

Legenda: A reforma no CT de Porangabuçu tinha custo estimado em R$ 1,5 milhão ao Ceará Foto: arquivo / Diário do Nordeste

2. Loja Magazine

A loja oficial do clube, localizada no CT de Porangabuçu, é no formato Magazine e já foi inaugurada. No entanto, ainda há etapas de melhoria prevista no equipamento, como a construção de um mirante com visão para o campo, onde os sócios-torcedores poderão acompanhar o treino e confraternizar com familiares e amigos. A obra foi iniciada e visa transformar a loja em ponto turístico.

Legenda: O espaço novo da loja Magazine terá dois campos para atividades dos torcedores Foto: Thiago Gadelha / SVM

3. Sporting Bar

No fim de 2020, o Ceará planejou a inauguração de um equipamento que iria expandir a marca própria Vozão, a Loja Sporting Bar. A proposta envolveria um polo gastronômico e um espaço para eventos junto ao torcedor. O projeto foi montado, mas um problema com o endereço inicial (Avenida Dom Luís) adiou a ideia. Hoje, a gestão busca nova localização para seguir o projeto.

4. Centro Cultural

A sede do Ceará possui um espaço reservado para o Centro Cultural do clube, um tipo de museu com a presença de taças, fatos marcantes da instituição, camisas históricas e o registro dos presidentes. O plano então é revitalizar o local e expandi-lo, permitindo uma maior integração com a Loja Magazine, o tornando mais acessível ao torcedor e funcionando como atrativo.

5. Estacionamento principal

Com o crescimento do clube e maior circulação de pessoas em Porangabuçu, como jogadores, staff do futebol e diretoria executiva, há um plano para ampliação do estacionamento principal, que hoje “se tornou pequeno” diante do fluxo de automóveis no dia a dia. Um projeto foi desenhado no local.

Legenda: O estacionamento ao lado do campo de treino será ampliado para receber melhor os jogadores Foto: Thiago Gadelha / SVM

6. Assistência ao jogadores

No aspecto administrativo, há um prédio na sede de Porangabuçu destinado para o funcionamento da psicologia, fisiologia e estudo de mercado. O local possui salas novas e adaptadas para o novo conceito de trabalho do clube, mas há um projeto para mudanças internas e melhorias neste setor.

Legenda: O setor de fisiologia do Ceará será ampliado nos próximos meses Foto: Thiago Gadelha / SVM

